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إياد نصار بطلا لـ«حواديت الشانزليزيه» مع «سينرجي»

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
إياد نصار
إياد نصار
أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع النجم الأردني إياد نصار، على بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة. وبدأت "سينرجي" الاستعدادات المبدئية لـ"حواديت الشانزليزيه" بتعاقدها أيضا مع النجوم "إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وإدوارد" للمشاركة في بطولة العمل، كما تجري الشركة إبرام باقي التعاقدات خلال الأيام المقبلة، للبدء في التصوير مباشرة مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.
ويعقد حسام شوقي مدير عام شركة "سينرجي" جلسات عمل مع إياد نصار والمخرج مرقس عادل ومؤلف العمل أيمن سليم، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل قبل انطلاق التصوير، وكذلك وضع الخطوط الرئيسية للأبطال المشاركين في العمل، إذ تعتمد القصة على بطل و4 نساء في الحدوتة الدرامية، فضلا عن التعديلات الأخيرة على السيناريو. وشارك
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سينرجي تطرح 3 مسلسلات قريبا| أحدها بطولة ماجد المصري

بدأت شركة "سينرجي" وضع خطة لموسم دراما الـ"off season" (خارج شهر رمضان)، حيث تستعد لطرح 3 مسلسلات، بين 45 و60 حلقة، أبرزها مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وستعلن الشركة عن تفاصيل أكثر عنه خلال الأيام المقبلة. مسلسل "بلا دليل" كان من المفترض أن يبدأ تصويره قبل رمضان الماضى، ولكن انشغال الشركة بالموسم الدرامى، حال دون تنفيذه، لتقرر الشركة انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتنشغل حاليا الكاتبة إنجى علاء بكتابة الحلقات الأخيرة من العمل، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة الحلقة الأخيرة.. عيسى يقتل فرح

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «ولد الغلابة» بالقبض على «لبة» الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، بسبب انتحالة صفة محام، كما تم القبض على كل مَن يعملون مع عيسي، الذي يجسده الفنان أحمد السقا فى المخدرات، فيما قامت فرح التى تجسدها مى عمر، باستخدام تليفون عيسى وهو نائم، وأرسلت رسالة إلى زينب، التى تجسدها هبة مجدي، على أنها عيسى وأخبرتها أن تأتي إلى مصر سريعا، وعرفت الشرطة أن عيسى وفرح هما من قاما بقتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وعزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وعلى الفور أمروا بملاحقتهم وتتبع هواتفهم.
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ولد الغلابة 26.. صفية تنتقم من عيسى بعد زواجه من فرح

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، باعتراف عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، إلى فرح التى تجسدها الفنانة مى عمر بحبه لها، وعلى الفور أخذها وذهب إلى والدها ليطلب يدها وتزوجها بالفعل، وساعد عيسى شقيقه حمزه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، على الهرب من السجن، وكانت تشك صفية التى تجسدها إنجي المقدم، فى أن عيسي هو من وراء هروبه، ولكنه حمزه أرسل فيديو لها ليخبرها أنه هرب بمساعدة بعض المساجين وأنه متواجد فى السودان، ولكنها لم تصدق هذه اللعبة.
ولد-الغلابة (1)

كيف سخرت «هوليوود ريبورتر» من «ولد الغلابة»؟

المقارنات الدائرة حول اقتباس مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، من نظيره الأمريكي الشهير Breaking Bad للنجم العالمي براين كرانستون، لا تنتهي، في حين أنها كانت مقتصرة على الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي العربية، ولكن هذه المرة تخطت النطاق الإقليمي نحو العالمية، إذ نشر موقع مجلة "Hollywood Reporter هوليوود ريبورتر"، اليوم الجمعة، تقريرا صحفيا كشف خلاله اقتباس قصة "ولد الغلابة"، من Breaking Bad، إذ إن المشاهدين لاحظوا أوجه تشابه ملحوظة بين العملين، بداية من المؤامرة إلى رسم الشخصيات وصولا إلى نقل بعض المشاهد كما هي دون تغيير.
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