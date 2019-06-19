إياد نصار بطلا لـ«حواديت الشانزليزيه» مع «سينرجي»

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

إياد نصار

أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع النجم الأردني إياد نصار، على بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة. وبدأت "سينرجي" الاستعدادات المبدئية لـ"حواديت الشانزليزيه" بتعاقدها أيضا مع النجوم "إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وإدوارد" للمشاركة في بطولة العمل، كما تجري الشركة إبرام باقي التعاقدات خلال الأيام المقبلة، للبدء في التصوير مباشرة مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.

ويعقد حسام شوقي مدير عام شركة "سينرجي" جلسات عمل مع إياد نصار والمخرج مرقس عادل ومؤلف العمل أيمن سليم، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل قبل انطلاق التصوير، وكذلك وضع الخطوط الرئيسية للأبطال المشاركين في العمل، إذ تعتمد القصة على بطل و4 نساء في الحدوتة الدرامية، فضلا عن التعديلات الأخيرة على السيناريو. وشارك