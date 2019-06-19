لجنة لإطلاق اسم الشهيد أبانوب على منشأة حكومية بأسيوط

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

الشهيد أبانوب

نفى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء حول رفض المحافظة إطلاق اسم الشهيد أبانوب على إحدى مدارس المحافظة، موضحًا أنه لم يعرض أحد أو يقترح أي شخص إطلاق اسم الشهيد على المدرسة من أجل رفضه أو الموافقة عليه. وقرر نور الدين، تشكيل لجنة تضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة القوصية والمستشار العسكري للمحافظة، لاختيار المدرسة المناسبة أو الشارع أو المنشأة التي سيتم اطلاق أسم الشهيد المجند أبانوب ناجح مرزق عطية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقال نور الدين: " أبانوب هو شهيد مصر كلها، وهذا حقه علينا وعلى مصر"، موضحًا أن الدولة تهتم بتكريم أبنائها من الشهداء وتقوم بتشكيل لجنة لبحث واختيار أقرب موقع جغرافي لأي شهيد، ويتم إطلاق اسمه عليه لتخليد اسمه، سواء مدرسة أو كوبري أو مركز شباب. كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قدم واجب العزاء لأسرة