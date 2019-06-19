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لجنة لإطلاق اسم الشهيد أبانوب على منشأة حكومية بأسيوط

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
الشهيد أبانوب
الشهيد أبانوب
نفى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء حول رفض المحافظة إطلاق اسم الشهيد أبانوب على إحدى مدارس المحافظة، موضحًا أنه لم يعرض أحد أو يقترح أي شخص إطلاق اسم الشهيد على المدرسة من أجل رفضه أو الموافقة عليه. وقرر نور الدين، تشكيل لجنة تضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة القوصية والمستشار العسكري للمحافظة، لاختيار المدرسة المناسبة أو الشارع أو المنشأة التي سيتم اطلاق أسم الشهيد المجند أبانوب ناجح مرزق عطية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقال نور الدين: " أبانوب هو شهيد مصر كلها، وهذا حقه علينا وعلى مصر"، موضحًا أن الدولة تهتم بتكريم أبنائها من الشهداء وتقوم بتشكيل لجنة لبحث واختيار أقرب موقع جغرافي لأي شهيد، ويتم إطلاق اسمه عليه لتخليد اسمه، سواء مدرسة أو كوبري أو مركز شباب. كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قدم واجب العزاء لأسرة
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«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبع، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
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«الأعلى للإعلام» يصدر بيانا جديدا عن حادث العريش

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وبخاصة في حادث العريش الأخير. وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أى موضع. واجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 9 يونيو، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.
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«المبتكرون الأوائل».. معرض أثاث فرعوني بالمتحف المصري غدا

تفتتح المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرض "المبتكرون الأوائل" بالمتحف المصري، غدًا الخميس في تمام الساعة 11 صباحًا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وتوماس أنكر كريستنين، سفير الدنمارك لدى القاهرة، على أن يستقبل المعرض الجمهور بداية من بعد غدٍ الجمعة. يضم "المبتكرون الأوائل" قطعًا من الأثاث مستوحاة من الأثاث المصري، قام بتصميمها وتنفيذها المعماري وصانع الخزائن الدنماركي دان س?ارت بداية من عام 1985. وصنع س?ارت ما يقرب من 100 نموذج مصغر بنسبة 1 إلى 5 من قطع الأثاث الأثرية، يستضيف منها المعرض 35 قطعة مصغرة.
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رئيس الأركان يبحث مع نظيره الياباني ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كوجى يامازاكى رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتى اليابانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر فى زيارة تستغرق عدة أيام
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قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

مبكرا وقبل أن تبدأ الجامعات تنسيق قبول الطلاب الجدد، بدأت المؤسسة التعليمية العسكرية أولى مراحل التنسيق العسكري للمعاهد الطبية، حيث صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2017/ 2018 2018/2019، وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
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وزير الدفاع في زيارة رسمية لفرنسا

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