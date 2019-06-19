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أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
السد العالي
السد العالي
أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.
وقررت اللجنة، تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، بصورة عينية، من خلال تمليكهم الأراضي التي بنوا عليها أو بحق الانتفاع. وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس رئاسة الوزارء، تفاصيل التعويضات على النحو التالي: - من يستحق أراضي قابلة للزراعة سيتم تعويضه بغيرها، وكسر الفدان سيكون بفدان لمن
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ضياء-رشوان

«أبلكيشن قروض» «الصحفيين» تتدخل لحل الملفات المتعطلة

ما لبث أن انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان من تشكيل هيئة المكتب بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، حتى بدأ أعضاء المجلس في التحرك من أجل إنهاء القضايا والأزمات المتراكمة داخل أروقة النقابة والتي تعطلت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم الوصول لتوافق بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتشكيل منذ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي. وبدأ أعضاء المجلس في اتخاذ قرارات عاجلة وفورية في عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية والإدارية بالنقابة، وتنظيم ملف المظلة العلاجية لأعضاء مجلس النقابة، وكذلك تطوير الجانب الثقافي والخدمي.
مؤتمر-ميدو‎ (5)

«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع «ميدو»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها اليوم بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب. وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه، وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته. وأوضح المجلس أن لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك.
تلوث-مياه-الشرب

الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.
محطة-مصر

السكة الحديد تراقب الصفحات التحريضية ضدها على فيسبوك

قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لفحص ودراسة ما يتم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتى تتضمن دعوات تحريضية وبعض المطالب المالية للعاملين بالهيئة.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (2)

السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، إذ نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعد هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعيًا لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير السكة الحديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الاجتماع تناول عرضًا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كما تناول أيضًا خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية.
التحول-الرقمي-والتهرب-الضريبي-علي-مئدة-السيسي

السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجّه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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