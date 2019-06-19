أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.
وقررت اللجنة، تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، بصورة عينية، من خلال تمليكهم الأراضي التي بنوا عليها أو بحق الانتفاع.
وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس رئاسة الوزارء، تفاصيل التعويضات على النحو التالي:
- من يستحق أراضي قابلة للزراعة سيتم تعويضه بغيرها، وكسر الفدان سيكون بفدان لمن
وقررت اللجنة، تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، بصورة عينية، من خلال تمليكهم الأراضي التي بنوا عليها أو بحق الانتفاع.
وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس رئاسة الوزارء، تفاصيل التعويضات على النحو التالي:
- من يستحق أراضي قابلة للزراعة سيتم تعويضه بغيرها، وكسر الفدان سيكون بفدان لمن يملك أقل من فدان، وللمستحق طلب التعويض النقدي بقيمة 25 ألف جنيه للفدان الواحد.
- تعويض مالكي المساكن بمساكن بديلة داخل أسوان في كوّم أمبو وأدفو، وخارج أسوان في عدد من المحافظات الأخرى تبلغ 12 محافظة متوفر بها وحدات، ولم نيرغب يقدم طلبًا لمحافظة أسوان في جامعة أسوان أو المراكز الفرعية من المستحق أو ورثته.
وأوضح الوزير، أن لطالب التعويض إبداء 3 رغبات خارج وداخل أسوان، ويجوز أن تكون إحدى الرغبات الحصول على التعويض النقدي وفِي حالة عدم اتفاق الورثة يكون التعويض نقديًا.
ويبدأ تلقي الطلبات الثلاثاء المقبل 25 يونيو 2019، بمحافظة أسوان، لمدة 21 يوما وإعلان أسماء المستحقين بعد عشرة أيام من تاريخ التقديم، وبعد إعلان الأسماء يفتح باب التظلم لمدة 10 أيام ويبت في التظلمات خلال 10 أيام أيضا.
ومن المقرر أن يتم إعلان الأسماء النهائية بعد حسم التظلمات، وبعدها يصدر قرار ريئس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان للمستحقين في الأراضي والوحدات السكنية وصرف المبالغ النقدية واحتفالية كبرى في شهر سبتمبر المقبل؛ لتسليم المستحقين التعوضيات.