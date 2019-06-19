أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

السد العالي

أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.

وقررت اللجنة، تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، بصورة عينية، من خلال تمليكهم الأراضي التي بنوا عليها أو بحق الانتفاع. وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس رئاسة الوزارء، تفاصيل التعويضات على النحو التالي: - من يستحق أراضي قابلة للزراعة سيتم تعويضه بغيرها، وكسر الفدان سيكون بفدان لمن