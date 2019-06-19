رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز: لا تكابر برجولتك

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

ياسمين عبد العزيز

وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رسالة إلى كل رجل "يعتقد أنه أقوى أو أهم من المرأة"، وقالت: "لم تخلق المرأة ليكسرها رجل، بل خلقت امرأة لتنجب رجلا، فلا تكابر برجولتك على النساء، فالتي علمتك الرجولة امرأة". وتساءل الجمهور عمن تقصده ياسمين برسالتها، التي تأتي بعد شهور قليلة من الأزمة التي وقعت بينها وبين طليقها المنتج محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج، حيث تبادل الطرفان في عدة مناسبات "الهمز واللمز" عبر السوشيال ميديا.

ياسمين عبدالعزيز شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "لآخر نفس"، وشاركها فى بطولته كل من فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وثراء جبيل وأحمد كمال وحازم إيهاب ومراد مكرم وهند عبدالحليم وهبة عبدالغني وعواطف حلمي ومصطفى حشيش، ومن تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، والمخرج حسام