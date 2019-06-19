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رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز: لا تكابر برجولتك

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رسالة إلى كل رجل "يعتقد أنه أقوى أو أهم من المرأة"، وقالت: "لم تخلق المرأة ليكسرها رجل، بل خلقت امرأة لتنجب رجلا، فلا تكابر برجولتك على النساء، فالتي علمتك الرجولة امرأة". وتساءل الجمهور عمن تقصده ياسمين برسالتها، التي تأتي بعد شهور قليلة من الأزمة التي وقعت بينها وبين طليقها المنتج محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج، حيث تبادل الطرفان في عدة مناسبات "الهمز واللمز" عبر السوشيال ميديا.
ياسمين عبدالعزيز شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "لآخر نفس"، وشاركها فى بطولته كل من فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وثراء جبيل وأحمد كمال وحازم إيهاب ومراد مكرم وهند عبدالحليم وهبة عبدالغني وعواطف حلمي ومصطفى حشيش، ومن تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، والمخرج حسام
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أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده..نجوم يهنئونه: أنت الأفضل

احتفل الفنان أحمد مكي، بعيد ميلاده الـ39، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1980، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام": "أيوه جوزاء.. مش بإيدي والله.. عيد ميلادي صادف رقم غريب السنة دي 19.6.19، شكرًا ليكم عشان افتكرتوا عيد ميلادي وكل سنة وأنتم طيبين". وحرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة له، ومنهم كريم قاسم، حيث كتب: "كل سنة وأنت طيب يا مكي.. أنت الأفضل"، وعمرو عبدالجليل كتب: "كل سنة وأنت طيب يا مكي"، وعلي ربيع كتب: "كل سنة وأنت طيب يا كبير أوي"، وكريم عفيفي كتب: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل خلق الله"، وغيرهم.
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إياد نصار بطلا لـ«حواديت الشانزليزيه» مع «سينرجي»

أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع النجم الأردني إياد نصار، على بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة. وبدأت "سينرجي" الاستعدادات المبدئية لـ"حواديت الشانزليزيه" بتعاقدها أيضا مع النجوم "إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وإدوارد" للمشاركة في بطولة العمل، كما تجري الشركة إبرام باقي التعاقدات خلال الأيام المقبلة، للبدء في التصوير مباشرة مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.
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أحمد أمين ممنوع من الكلام لهذا السبب

كشف الفنان أحمد أمين، عن احتمالية إجراءه لعملية جراحية في الحنجرة، حيث تعرّض لإصابة بها وأهملها لفترة، وعليه فهو ممنوع من الكلام بأمر الأطباء لمدة 3 أسابيع. وكتب أحمد أمين، عبر حسابه بموقع "تويتر": "حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية، بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة 3 أسابيع، للأسف مش هاقدر أشتغل، مش هعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وما شاء فعل".
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للمرة الثانية.. مصطفى حشيش في العناية المركزة

للمرة الثانية خلال 15 يوما، تم نقل الفنان مصطفى حشيش للعناية المركزة، إذ سبق ودخلها يوم 22 مايو الماضي، بسبب تعرضه لجلطة في القلب وتم علاجه منها، واليوم الإثنين، عاد الفنان مرة أخرى إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، بعد إصابته بفيروس إثر خضوعه لعملية جراحية. يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حشيش، مسلسل "لآخر نفس"، ويعرض حاليا عبر قناة الحياة، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانين ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي.
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نجمات رمضان.. نجاح دينا الشربيني وتراجع مي عز الدين

يحظى الموسم الرمضانى الحالى لعام 2019 بوجود قوى للنجمات فى الدراما، اللاتى نجحن فى الصمود، حيث وصل عدد المسلسلات التى يتصدر بطولاتها نجمات إلى 8 مسلسلات فى مواجهة نحو 15 مسلسلا أبطالها رجال، ومع مرور ثلاثة أسابيع على الماراثون الرمضانى، نجد أن هناك نجمات نجحن بالفعل فى وضع أسمائهن فى مقدمة الأعمال الأكثر مشاهدة والأكثر إثارة للجدل؛ رغم أن أغلب هؤلاء النجمات لا يملكن رصيدا كبيرا من الأعمال وبعضهن لم يسبق لها البطولة المطلقة، إلا أنهن أثبتن أنهن يستحققنها.
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الفريند زون ومسلسلات رمضان| أحمد داوود في «زي الشمس»

«فريند زون» هذا المصطلح المعروف بين الشباب، والذى يعني أن هناك شابا يحب فتاة لكنها لا تبادله نفس الشعور، وخوفا من أن يفصح عن حبه لها، يفضل الحفاظ على صداقتها بدلا من خسارتها للأبد، وتلك الكلمة أشبه بالكابوس فى حياة الكثيرين العاجزين عن الاقتراب أو الابتعاد. وتناولت مسلسلات رمضان 2019 هذه المشكلة، لنجد أن هذا المصطلح يصف علاقة دينا الشربيني وأحمد داوود فى مسلسل «زى الشمس»، هذا الصديق القديم الذى كان يحبها فى الماضى ومع دخولها فى أزمة، كان أول من يقف إلى جوارها دون طلب المساعدة ويساندها فى كل خطواتها، لكنه يبقى في friend zone.
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