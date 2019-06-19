سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع «ميدو»

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها اليوم بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب. وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه، وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته. وأوضح المجلس أن لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك.
وأضاف المجلس في بيان له، أن اللاعب تقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، وأن حساباته الموثقة فقط على موقعي تويتر وإنستجرام ولا يملك أي حسابات أو صفحات على موقع فيسبوك، وأكد أن الصفحة لشخص يقيم في دولة خارجية. كما أكد أنه يقدر ويحترم جماهير النادي الأهلي وجماهير الرياضة المصرية بصفة عامة. وأكد المجلس الأعلى
اقرأ المزيد
ضياء-رشوان

«أبلكيشن قروض» «الصحفيين» تتدخل لحل الملفات المتعطلة

ما لبث أن انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان من تشكيل هيئة المكتب بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، حتى بدأ أعضاء المجلس في التحرك من أجل إنهاء القضايا والأزمات المتراكمة داخل أروقة النقابة والتي تعطلت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم الوصول لتوافق بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتشكيل منذ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي. وبدأ أعضاء المجلس في اتخاذ قرارات عاجلة وفورية في عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية والإدارية بالنقابة، وتنظيم ملف المظلة العلاجية لأعضاء مجلس النقابة، وكذلك تطوير الجانب الثقافي والخدمي.
محطة-كهرباء-السد-العالي - تصوير-صابر-العربي (2)

أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.
تلوث-مياه-الشرب

الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.
محطة-مصر

السكة الحديد تراقب الصفحات التحريضية ضدها على فيسبوك

قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لفحص ودراسة ما يتم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتى تتضمن دعوات تحريضية وبعض المطالب المالية للعاملين بالهيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-حسام-ميدو (1)

الأعلى للإعلام: 3 عقوبات تنتظر ميدو حال ثبوت الاتهامات

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة للتحقيق ظهر غد "الأربعاء"، مع لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، لسؤاله بشأن المنسوب إليه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من محتوى يثير الفتن بين الجماهير، وما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، وخاصة جماهير كرة القدم، وكذلك ما نشر على الصفحة المنسوبة للاعب من مواد تحمل سبًّا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام» ينذر مجلة الأهلي: إساءات لرئيس الزمالك

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وقال المجلس، إنه تلقى شكاوى عديدة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14 فبراير 2019. وقامت لجان المجلس بالتحقيق في الشكوى وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظاً وعبارات تسيء للشاكي، وبناء عليه قرر المجلس إنذار مسئولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.
مكتب-التنسيق (2)

حقيقة رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول رفع وزارة التعليم العالي تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى 90%. وتواصل المركز مع الوزارة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أي كلية أخري، موضحةً أنه لم يطرأ أي جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، والذي يتحدد وفقاً لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org