«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع «ميدو»

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

أحمد حسام ميدو

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها اليوم بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب. وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه، وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته. وأوضح المجلس أن لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك.

وأضاف المجلس في بيان له، أن اللاعب تقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، وأن حساباته الموثقة فقط على موقعي تويتر وإنستجرام ولا يملك أي حسابات أو صفحات على موقع فيسبوك، وأكد أن الصفحة لشخص يقيم في دولة خارجية. كما أكد أنه يقدر ويحترم جماهير النادي الأهلي وجماهير الرياضة المصرية بصفة عامة. وأكد المجلس الأعلى