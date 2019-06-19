سويلم وشوبير يستقبلان مدير رابطة الدوري الإسباني

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

أحمد شوبير

استقبل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، مدير رابطة الدوري الإسباني (الليجا) في الشرق الأوسط، جيلرمو هيريتيا، ومفوض الرابطة في مصر خوان فيرنانديز، وأحمد شريف خبير اللوائح، بحضور الدكتور علاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذي، ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد. وتم خلال الاجتماع عرض ملخص لائحة الدوري الإسباني فيما يخص تنظيم المباريات والعقوبات وحقوق البث، وكيفية التعامل مع الارتبطات الخارجية والمباريات المؤجلة، للاستفادة من التجربة الإسبانية في رفع قيمة البطولة تسويقيا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني الليجا، قد أعلنت عن وجودها لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بالقاهرة، في الفترة بين 20-22 من شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر. وتستضيف «الليجا» اثنين من نجوم كرة القدم الإسبانية السابقين، هما صامويل إيتو نجم إفريقيا