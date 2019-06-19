رياضة

سويلم وشوبير يستقبلان مدير رابطة الدوري الإسباني

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
استقبل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، مدير رابطة الدوري الإسباني (الليجا) في الشرق الأوسط، جيلرمو هيريتيا، ومفوض الرابطة في مصر خوان فيرنانديز، وأحمد شريف خبير اللوائح، بحضور الدكتور علاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذي، ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد. وتم خلال الاجتماع عرض ملخص لائحة الدوري الإسباني فيما يخص تنظيم المباريات والعقوبات وحقوق البث، وكيفية التعامل مع الارتبطات الخارجية والمباريات المؤجلة، للاستفادة من التجربة الإسبانية في رفع قيمة البطولة تسويقيا.
وكانت رابطة الدوري الإسباني الليجا، قد أعلنت عن وجودها لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بالقاهرة، في الفترة بين 20-22 من شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.  وتستضيف «الليجا» اثنين من نجوم كرة القدم الإسبانية السابقين، هما صامويل إيتو نجم إفريقيا
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مشايخ الجوهري ومعزة المعلم.. حواديت السحر في إفريقيا

يقول نجم كرة السلة وأحد أهم أساطير الرياضة عبر تاريخها مايكل جوردان، إن «الفوز بنزال ما أو خسارته يتحدد بعيدًا عن الأنظار، خلف الخطوط هناك طريق طويل فى الخارج أسير فيه قبل أن أحتفل تحت تلك الأضواء.. وفي كرة القدم لا تخلو اللعبة من المتعة والإثارة، وأحيانًا المهارات الفنية التى يشبهها البعض بالسحر، في ظل قدرة بعض النجوم على انتزاع الآهات من الجماهير، بلمساتهم السحرية التي تذهل العيون، إلا أن البعض تجاوز هذا التنافس الشريف وذهب بعيدًا عن الروح الرياضية من خلال أعمال السحر التى يؤمن بها الكثيرون الآن في الحقل الرياضي».
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حارس أوغندا: سنقاتل من أجل التتويج بأمم إفريقيا

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن منتخب بلاده سيقاتل للفوز في جميع المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أونيانجو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنقاتل للفوز بكل مباراة، لدينا من الخبرات ما يجعلنا ننجح في ذلك رغم صعوبة المهمة، ويقودنا مدرب مميز حقق نتائج جيدة للغاية، ومصر تتسلح بالجماهير والكونغو الديمقراطية أكثر خبرة، لكننا فريق جيد أيضا ويضم لاعبين مميزين، وسنتمسك بفرصنا في التأهل».
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ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
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اتحاد الكرة يكرم الزمالك والمحترفين

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية سيقيم حفل تكريم للمحترفين المصريين ولاعبي الزمالك. وقال شوبير في تصريحات خاصة، إن اتحاد الكرة سيكرم محمد صلاح بعد حصوله على هداف الدوري الإنجليزي والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، ومحمود تريزيجيه لوجوده في التسكيل المثالي للدوري التركي، وأحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في فريقه، وأحمد المحمدي لصعوده مع فريق أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز.
اتحاد-الكرة

رئيس الزمالك في الجبلاية لهذا السبب

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي تضمن اتهامات عديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
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الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناء على نتائج اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي عقده أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز والتي لم يتحدد موعد إقامتها، وقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بتسليم شكوى النادي إلى اللجنة اليوم الأحد بمقر الجبلاية، حيث تقدم المستشار القانوني للنادي بالشكوى بعد أن قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والأولمبية أمام جميع الجهات.
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الجبلاية تفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مستعدة لترك محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأبيض، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلم «التحرير»، أن شوبير قال في حديث لمقربين منه، إن اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين مع السماح لجنش وصلاح بالانضمام للفريق من أجل المشاركة معه.
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