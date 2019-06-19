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هيئة الكتاب تصدر كتابين للراحل عزت قرني قريبًا

تحرير:كريم محجوب ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
الهيئة المصرية العامة للكتاب
الهيئة المصرية العامة للكتاب
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج على، عن إصدارها قريبًا، كتابين لأستاذ الفلسفة اليونانية، ورئيس لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، الراحل الدكتور عزت قرني، وهما "الجميل والجمال" و"غايات الإنسان"، وقد رحل قرني عن عالمنا، صباح يوم الإثنين الماضي الموافق 17 يونيو، عن عمر يناهز 79 عامًا، إثر حادث سيارة أليم قرب مدينة الشيخ زايد. وللراحل إسهامات كبيرة في الفكر المصري، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1975، وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1976.
وصدر لـ"عزت قرني" العديد من المؤلفات عن الهيئة العامة للكتاب، ومنها "نظرية الشر"، كما صدر له في مجموعة إنشاء الفلسفة المصرية كتاب "الإنسان: التكوين الأساسي والظواهر الكبرى"، وكتاب "أصول الفن" وكتاب "ما الفلسفة"، ويتضمن طرق التعرف على المداخل الأساسية للمعرفة في مختلف المجالات، فضلا عن كتاب "الفلسفة
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"اجعل يدك أسرع ما تكون إلى المعاجم والقواميس، واجعلها أقرب الأشياء إلى نفسك، واجعلها جزءا منك"، تلك النصيحة قدمها أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الراحل زكي نجيب محمود لتلميذه النجيب الذي غادر دنيانا أمس عن عمر يناهز 85 عاما ومئات من المؤلفات والمترجمات والأفكار، المترجم إمام عبدالفتاح إمام أستاذ الفلسفة بالعديد من الجامعات، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو الجمعية الهيجلية بكندا، الذي أثرى المكتبة العربية بالموسوعات الفلسفية التي ترجمها أو أشرف عليها، فضلًا عن إسهاماته النبيلة في تقديم عدد من المترجمين على الساحة الفكرية.
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