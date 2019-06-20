هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

ربما يحاول عملاق التكنولوجيا الصيني بطرق شتى إنقاذ سمعته قبل خسارته المادية، وربما يفلح في ذلك على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة
بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي.
منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.
لم يؤثر الحظر التجاري الأمريكي على هواوي العملاق الصيني فقط ومبيعات منتجاته المختلفة، ولكنه شوه سمعة الشركة أيضًا، أدى الحظر إلى قيام العديد من الشركات الأمريكية بقطع العلاقات مع الشركة الصينية، حيث أعلنت جوجل أن هواوي ستفقد الوصول إلى خدمات أندرويد وتطبيقات جوجل المختلفة.
لا يخص الأمر جوجل فقط، بعد
لم يؤثر الحظر التجاري الأمريكي على هواوي العملاق الصيني فقط ومبيعات منتجاته المختلفة، ولكنه شوه سمعة الشركة أيضًا، أدى الحظر إلى قيام العديد من الشركات الأمريكية بقطع العلاقات مع الشركة الصينية، حيث أعلنت جوجل أن هواوي ستفقد الوصول إلى خدمات أندرويد وتطبيقات جوجل المختلفة.
لا يخص الأمر جوجل فقط، بعد تطبيق الحظر بشكل رسمي، من المرجح أن تفقد هواوي الوصول إلى التطبيقات من فيسبوك، بما في ذلك واتس آب وإنستجرام.
جدير بالذكر أن الحظر لن يؤثر على أجهزة هواوي الحالية ولكن هواوي لن تخاطر بأي فرصة.
وفقًا لتقرير جديد حسب صحيفة mspoweruser، وعدت هواوي عملاءها في الفلبين بأن الشركة ستقوم برد الأموال بالكامل للمستخدمين إذا توقفت تطبيقات جوجل وفيسبوك عن العمل على هواتف هواوي الخاصة بهم.
تعد تلك الخطوة أحد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها هواوي للتأكد من أنها لن تفقد أيا من العملاء المخلصين، حتى يتم التوصل إلى حل لكل المشكلات التي سببها الحظر للشركة، سواء كان ذلك من خلال إطلاق نظام التشغيل الخاص بها، أو عن طريق اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الأمريكية.
أضاف التقرير أن هذا العرض حصري لمستخدمي هواوي في الفلبين، ومن المرجح أن يتم تطبيق هذا العرض في بلدان مختلفة، خاصةً بعد انخفاض مبيعات هواتف هواوي بشكل مزر. تتوقع ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم خسارة إيرادات بقيمة 30 مليار دولار لعام 2019، وبانخفاض قدره 40% في مبيعات الهواتف الذكية، لذا، تواجه الشركة بعض الأوقات الصعبة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، إن تأثير الحظر كان أسوأ مما توقع. مضيفًا أن هواوي غيرت هدفها لهذا العام وأن الشركة قد قدرت خسارة بأكثر من 30 مليار دولار في الإيرادات وتراجع المبيعات بنسبة 40%.
إذا لم يكن كل هذا سيئًا بدرجة كافية، فستفقد الشركة أيضًا عملاءها نظرًا لأن المستخدمين لم يعودوا يثقون بمنتجات هواوي في تقديم جميع الخدمات والتطبيقات. دفع هذا هواوي إلى طرح عرض لم تقدمه أي شركة أخرى حتى الآن.
ذكرت جوجل في وقت سابق أن هواتف هواوي الحالية سيكون لها حق الوصول إلى Play Store وتحديثات نظام التشغيل، لكن فيسبوك في وقت لاحق طلب من هواوي إيقاف التثبيت المسبق لتطبيقاتها على الهواتف.
على الرغم من أن هذه ليست مشكلة بالنسبة للمستخدمين الصينيين، فإن شريحة العملاء الضخمة من هواوي تعيش خارج الصين وتفقد إمكانية الوصول إلى متجر بلاي وتطبيقات مثل فيسبوك قد تجبرهم على التخلي عن هواوي لصالح علامة تجارية أخرى.
يتوفر عرض استرداد الأموال بنسبة 100% حاليا للمستخدمين في الفلبين. من ناحية أخرى، لا تسمح الحكومة الأمريكية لشركة هواوي بإجراء صفقات تجارية مع شركات أخرى. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هواوي تقدم صفقة مماثلة للعملاء في أنحاء أخرى من العالم.
ربما تحاول هواوي بطرق شتى إنقاذ سمعتها قبل خسارتها المادية، وربما تفلح في ذلك على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.