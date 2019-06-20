هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

ربما يحاول عملاق التكنولوجيا الصيني بطرق شتى إنقاذ سمعته قبل خسارته المادية، وربما يفلح في ذلك على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة

تحرير:مي فؤاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

هواوي

بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.

لم يؤثر الحظر التجاري الأمريكي على هواوي العملاق الصيني فقط ومبيعات منتجاته المختلفة، ولكنه شوه سمعة الشركة أيضًا، أدى الحظر إلى قيام العديد من الشركات الأمريكية بقطع العلاقات مع الشركة الصينية، حيث أعلنت جوجل أن هواوي ستفقد الوصول إلى خدمات أندرويد وتطبيقات جوجل المختلفة. لا يخص الأمر جوجل فقط، بعد