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هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

ربما يحاول عملاق التكنولوجيا الصيني بطرق شتى إنقاذ سمعته قبل خسارته المادية، وربما يفلح في ذلك على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة
تحرير:مي فؤاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
هواوي
هواوي
بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.
لم يؤثر الحظر التجاري الأمريكي على هواوي العملاق الصيني فقط ومبيعات منتجاته المختلفة، ولكنه شوه سمعة الشركة أيضًا، أدى الحظر إلى قيام العديد من الشركات الأمريكية بقطع العلاقات مع الشركة الصينية، حيث أعلنت جوجل أن هواوي ستفقد الوصول إلى خدمات أندرويد وتطبيقات جوجل المختلفة. لا يخص الأمر جوجل فقط، بعد
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واتساب

واتساب يطلق ميزة جديدة تمنع إرسال صور بالخطأ

يعد من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم. يقول معظم المستخدمين لواتساب، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على ميزة جديدة لضمان عدم قيام المستخدمين بإرسال صورة إلى جهة الاتصال الخطأ عن دون قصد.
Likee (2)

عليها 5 ملايين فيديو| منصة Likee تنافس يوتيوب في مصر

بدأت شركة likee الصينية عملها في السوق المصري بمنصتها الجديدة likee المتخصصة في نشر محتوى الفيديوهات القصيرة على شبكة الإنترنت، كمنافس قوي لمنصة اليوتيوب الأمريكية الأقدم في هذا المجال، وأوضحت الشركة أن المنصة الجديدة تعمل في أكثر من 200 دولة حول العالم، ويستخدمها نحو 200 مليون مستخدم على مستوى العالم خلال عام واحد، وتحتوى المنصة على أكثر من 5 ملايين فيديو قصير من إنتاج الشباب حول العالم، وتمتلك شركة Likee فروعا في عدة دول وهي: الصين المقر الرئيس، الهند، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إندونيسيا، المكسيك.
تعاون شركة HMD العالمية مع شركة CGI وشركة Google Cloud لصنع هواتف ذكية‎ (3)

بينها جوجل.. شراكة ثلاثية لصناعة هواتف نوكيا المقبلة

أعلنت شركة "HMD" العالمية المطورة لهواتف نوكيا تأسيس شراكة مع شركة "CGI" للاستشارات ومنصة "Google Cloud"؛ بهدف نقل بيانات تشغيل الهواتف وأدائها وتخزينها في موقع "Google Cloud Region" في هامينا بفنلندا، وذلك بهدف تتيح تجربة أفضل للعملاء والأجهزة لمستخدمي هواتف نوكيا، ومن خلال استخدام تحليلات البيانات المتقدمة وتكنولوجيا التعلّم الآلي التي تتيحها منصة "Google Cloud"، بالإضافة إلى خبرة "CGI" في علوم السحابة والبيانات، باستطاعة شركة "HMD" العالمية الاستفادة إلى أقصى حد من تحليلات البيانات لكي يستفيد منها محبو هواتف نوكيا حول العالم.
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