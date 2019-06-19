التحرير نشرت القصة..عراقيون يبحثون عن أولاد أم مصرية

مصرية تزوجت في العراق وأنجبت 5 أطفال وعادت إلى القاهرة وحالت ظروف الحرب بينهم وانقطعت أخبارهم وتبحث عنهم بعد 30 عاما.. بعد نشر قصتها متطوعون عراقيون يبحثون عن أولادها

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

أطفال السيدة

سيدة وأم مصرية من شربين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية تزوجت من عراقي الجنسية، وسافرت معه للعراق وأنجبت منه 5 أطفال، وغادرت العراق، وبعدها اندلعت حرب الكويت وحالت بينها وبين أطفالها ولم تستطع السفر في ظل تلك الظروف، لم يحاول زوجها التواصل معها وانقطعت أخباره هو وأطفالها ولم تعرف لهم طريقا. "التحرير" نشرت القصة أمس ولاقت قصتها تفاعلا وتعاطفا لدى كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي استجابة سريعة تطوع مواطنون عراقيون للبحث عن أولاد السيدة، وتواصلوا مع «التحرير» طالبين عنوان طليقها العراقي السابق للبحث عن أولادها؛ أملا في عودتهم لأحضانها.

الغريب حكاية غريبة ربما لم تسمع عنها سوى في الأساطير ترويها صاحبتها لـ«التحرير» في أحد أيام شتاء عام 1981 كانت تجلس سميرة على محمد عبدالرازق التي لم يتجاوز عمرها الـ16 عاما في منزل والدها بشربين بالمنصورة، حيث طرق الباب نجل خالتها قادما من العراق بصحبته رجل غريب كان يعمل معه، بعد استقبال