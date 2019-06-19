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أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده..نجوم يهنئونه: أنت الأفضل

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
أحمد مكي
أحمد مكي
احتفل الفنان أحمد مكي، بعيد ميلاده الـ39، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1980، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام": "أيوه جوزاء.. مش بإيدي والله.. عيد ميلادي صادف رقم غريب السنة دي 19.6.19، شكرًا ليكم عشان افتكرتوا عيد ميلادي وكل سنة وأنتم طيبين". وحرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة له، ومنهم كريم قاسم، حيث كتب: "كل سنة وأنت طيب يا مكي.. أنت الأفضل"، وعمرو عبدالجليل كتب: "كل سنة وأنت طيب يا مكي"، وعلي ربيع كتب: "كل سنة وأنت طيب يا كبير أوي"، وكريم عفيفي كتب: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل خلق الله"، وغيرهم.
ومن جانبه؛ رد أحمد مكي على تهنئة النجوم ومحبيه بقوله: "ربنا يسعد قلوبكم شكرًا على الكلام الحلو ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم كلكم". يشار إلى أن آخر أعمال أحمد مكي السينمائية فيلم "سمير أبو النيل" عام 2013 وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه في السينما، وشاركه في البطولة كل من نيكول سابا ودينا الشربيني ومحمد
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