«المبتكرون الأوائل».. معرض أثاث فرعوني بالمتحف المصري غدا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

أثاث فرعوني

تفتتح المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرض "المبتكرون الأوائل" بالمتحف المصري، غدًا الخميس في تمام الساعة 11 صباحًا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وتوماس أنكر كريستنين، سفير الدنمارك لدى القاهرة، على أن يستقبل المعرض الجمهور بداية من بعد غدٍ الجمعة. يضم "المبتكرون الأوائل" قطعًا من الأثاث مستوحاة من الأثاث المصري، قام بتصميمها وتنفيذها المعماري وصانع الخزائن الدنماركي دان س?ارت بداية من عام 1985. وصنع س?ارت ما يقرب من 100 نموذج مصغر بنسبة 1 إلى 5 من قطع الأثاث الأثرية، يستضيف منها المعرض 35 قطعة مصغرة.

كما صنع قطعا كاملة الحجم من الأثاث الدنماركي الحديث من تصميم عدد من المعمارين الدنماركيين مثل؛ فين يول، بيرنت بيتيرسون، أولي ?انشر، أولي جيرلو? كنودسن. كان الأثاث المصري القديم مصدرًا للإلهام للعديد من مصممي الأثاث والمعماريين الدنماركيين على مر العصور. يأتي "المبتكرون الأوائل" تقديرًا لهؤلاء الرواد