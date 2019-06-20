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عدم انتظام ضربات القلب مؤشر للإصابة بالخرف

حاول قدر الإمكان ممارسة رياضة المشي من أجل تنظيم ضربات القلب، وإذا شعرت بأي اضطراب عليك بالذهاب للطبيب على الفور، حتى لا يتدهور الأمر ويصل إلى خرف
تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
عدم انتظام ضربات القلب
عدم انتظام ضربات القلب
ماذا عن القلب لو توقف؟ من المؤكد أن الحياة ستنتهي على الفور، فنبضات صغيرة تجعلك وسط ساحة الحياة، ولأن النبضات مثل بندول الساعة في سرعته وانتظامه، فحدوث أي خلل قد ينشأ عنه العديد من الأمراض، وخاصة عند التقدم في العمر، فكشفت دراسة أن نبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة ربما تزيد من خطورة الإصابة بالخرف، لذا يجب الانتباه دائمًا إلى قلبك حتى لا تخسر حياتك، فقد تتمثل أعراض الخرف في صعوبة التخطيط والتنظيم، إضافة إلى صعوبة في القدرات الحركية، وذلك نقلًا عن "dailymail".
الأشخاص الذين يعانون من الارتجاف الأذيني (اضطرابات منتشرة في القلب، ينتج عنها عدم انتظام في النبضات)، هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 52% إلى أن يتم تشخيصهم بالإصابة بفقدان الذاكرة وتسمى أيضًا بـ"سرقة الذاكرة"، وذلك على مدى فترة سبع سنوات، كما يقول العلماء إن مرض الارتجاف الأذيني قد يتسبب في زيادة معاناة
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تناول الزبادي مرتين في الأسبوع.. يحمي من السرطان

هل سمعت مسبقًا عن الزبادي السحري؟ يعتبر من أهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء دائمًا، فإذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة عليك بتناول كوب من الزبادي، للتهدئة من حركة الأمعاء، وإذا كنت تعاني من مشكلات في البشرة فالزبادي هو الحل الفعال السريع، وإذا كنت ترغب في الحصول على جسد رشيق سيكون الزبادي خيار مثالي عند إضافته إلى نظامك الغذائي، وآخر ماجاءت به بعض الدراسات أن تناول الزبادي مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر نمو الأمعاء السرطانية لدى الرجال، وذلك نقلًا عن "dailymail".
جفاف البشرة

كولاجين طبيعي.. جربي اللبان الدكر لنضارة البشرة

مشاكل البشرة من أكثر الأمور المزعجة لكل فتاة، وتبحث كل منا عن أي وسيلة للتخلص منها، بداية من التجاعيد والاسمرار إلى التصبغات والحبوب، ليس الحل في مستحضرات التجميل والكريمات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة وتدفع تكاليف كبيرة فيها، يمكنك التخلص من هذه المشاكل بالوصفات الطبيعية، جربي اللبان الدكر ككولاجين طبيعي للبشرة، خاصة أنه يساعد في تغذية البشرة وتوحيد لونها، كما يعالج الشيخوخة والتجاعيد، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة مشدودة وناعمة، لأنه غني بمضادات الأكسدة.
الإسهال-والنوم

التوتر والغضب.. أسباب جديدة للإسهال

الأسباب المؤدية للإسهال أصبحت معروفة ولا تحتاج للذهاب إلى الطبيب، على سبيل المثال تعتبر العدوى الفيروسية أو التهاب الأمعاء أو القولون أو التسمم الغذائي هي أكثر الأسباب شيوعًا، ولكن من خلال دراسات جديدة أثبتت أن القلق له علاقة كبيرة بالإسهال. فإذا تحدثنا عن التوتر والغضب ستجد أنه حالة مرضية مرتبطة بشكل كبير بالصحة العقلية، كما أنه يشتمل على مجموعة كبيرة من الأعراض، وبالنسبة لكثير من الأشخاص قد يصل الأمر إلى ظهور بعض الأعراض الجسدية أيضًا وذلك نقلًا عن "healthline".
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الساونا

الساونا مرهقة كالتمارين.. تزيد ضربات القلب

الساونا من الممارسات التي لها فائدة كبيرة، حيث تجلس في غرفة صغيرة درجة حرارتها عالية ويكسوها البخار، فيبدأ جسمك في التعرق وتبدأ تشعر بالاسترخاء لفترة زمنية معينة، وفي بعض الأحيان قد تشعر كما لو أنك تبذل مجهودا كبيرا وأنت جالس داخلها، حيث تشير الأبحاث إلى أن الساونا يمكن أن تكون مرهقة مثل ممارسة التمرين، كما وجدت دراسة أن قضاء 25 دقيقة في الساونا يرفع معدل ضربات القلب للشخص وضغط الدم بنفس القدر إذا كنت تتمرن على جهاز التجديف، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
السهر-والنوم-متأخر (2)

اعرف كيف تستيقظ بعد يوم طويل من التعب؟

قد تواجه بعض المشكلات والضغوطات فتهرب منها بالنوم، كما أن الكثير من الأبحاث تكشف عن أن قلة النوم لها العديد من المخاطر الصحية، حيث تؤثر على الدماغ والتركيز والصحة العامة، ولكن أثبتت دراسة جديدة أنه قد يكون النوم لمدة 9 ساعات في الليلة أمرًا سيئًا للذاكرة مثل الحصول على 5 ساعات فقط. من المعروف أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة يمكنهم توقع مشاكل في الذاكرة، ولكن وجدت دراسة نفس التأثيرات على أولئك الذين ينامون حوالي 9 ساعات في الليلة الواحدة، حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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