عدم انتظام ضربات القلب مؤشر للإصابة بالخرف

حاول قدر الإمكان ممارسة رياضة المشي من أجل تنظيم ضربات القلب، وإذا شعرت بأي اضطراب عليك بالذهاب للطبيب على الفور، حتى لا يتدهور الأمر ويصل إلى خرف

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

عدم انتظام ضربات القلب

ماذا عن القلب لو توقف؟ من المؤكد أن الحياة ستنتهي على الفور، فنبضات صغيرة تجعلك وسط ساحة الحياة، ولأن النبضات مثل بندول الساعة في سرعته وانتظامه، فحدوث أي خلل قد ينشأ عنه العديد من الأمراض، وخاصة عند التقدم في العمر، فكشفت دراسة أن نبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة ربما تزيد من خطورة الإصابة بالخرف، لذا يجب الانتباه دائمًا إلى قلبك حتى لا تخسر حياتك، فقد تتمثل أعراض الخرف في صعوبة التخطيط والتنظيم، إضافة إلى صعوبة في القدرات الحركية، وذلك نقلًا عن "dailymail".

الأشخاص الذين يعانون من الارتجاف الأذيني (اضطرابات منتشرة في القلب، ينتج عنها عدم انتظام في النبضات)، هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 52% إلى أن يتم تشخيصهم بالإصابة بفقدان الذاكرة وتسمى أيضًا بـ"سرقة الذاكرة"، وذلك على مدى فترة سبع سنوات، كما يقول العلماء إن مرض الارتجاف الأذيني قد يتسبب في زيادة معاناة