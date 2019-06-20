عدم انتظام ضربات القلب مؤشر للإصابة بالخرف

حاول قدر الإمكان ممارسة رياضة المشي من أجل تنظيم ضربات القلب، وإذا شعرت بأي اضطراب عليك بالذهاب للطبيب على الفور، حتى لا يتدهور الأمر ويصل إلى خرف
ماذا عن القلب لو توقف؟ من المؤكد أن الحياة ستنتهي على الفور، فنبضات صغيرة تجعلك وسط ساحة الحياة، ولأن النبضات مثل بندول الساعة في سرعته وانتظامه، فحدوث أي خلل قد ينشأ عنه العديد من الأمراض، وخاصة عند التقدم في العمر، فكشفت دراسة أن نبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة ربما تزيد من خطورة الإصابة بالخرف، لذا يجب الانتباه دائمًا إلى قلبك حتى لا تخسر حياتك، فقد تتمثل أعراض الخرف في صعوبة التخطيط والتنظيم، إضافة إلى صعوبة في القدرات الحركية، وذلك نقلًا عن "dailymail".
الأشخاص الذين يعانون من الارتجاف الأذيني (اضطرابات منتشرة في القلب، ينتج عنها عدم انتظام في النبضات)، هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 52% إلى أن يتم تشخيصهم بالإصابة بفقدان الذاكرة وتسمى أيضًا بـ"سرقة الذاكرة"، وذلك على مدى فترة سبع سنوات، كما يقول العلماء إن مرض الارتجاف الأذيني قد يتسبب في زيادة معاناة
الأشخاص الذين يعانون من الارتجاف الأذيني (اضطرابات منتشرة في القلب، ينتج عنها عدم انتظام في النبضات)، هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 52% إلى أن يتم تشخيصهم بالإصابة بفقدان الذاكرة وتسمى أيضًا بـ"سرقة الذاكرة"، وذلك على مدى فترة سبع سنوات، كما يقول العلماء إن مرض الارتجاف الأذيني قد يتسبب في زيادة معاناة الأشخاص الذين يعانون من "السكتات الدماغية البسيطة" التي تغير الأوعية الدموية في المخ، فالأوعية الدموية التالفة أو تصلب الشرايين ربما يمنع الأكسيجين من الانتفال إلى الأجزاء الحيوية في الجسم، مما يسبب موت الخلايا في المخ.
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وبمرو الوقت سيؤثر ذلك بشكل سلبي على الذاكرة والتفكير والمهارات المعرفية والإدراكية، وذلك وفقًا لتحذيرات الخبراء من كوريا الجنوبية، تم إجراء هذه الأبحاث من قبل جامعة يونسي، سيول، بقيادة الدكتور بويونج جونج، أستاذ مساعد في قسم أمراض القلب، حيث قال إن نبضات القلب غير المنتظمة تزيد من خطورة مرض الألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، بنسبة تصل إلى 31%، وأضاف قائلًا إن النتائج أوضحت أيضًا أن الارتجاف الأذيني يزيد من خطورة الإصابة بالخرف الوعائي للضعف، ويحدث هذا النوع من الخرف عندما يقل تدفق الدم للمخ.
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وقال الطبيب جونج إن هذه الخطورة تظل حتى بعد إزالة أولئك الذين عانوا من السكتة الدماغية من حساباتنا، وهذا يعني من بين سكان العالم، أن كثيرا من الأشخاص قد يصابون بالخرف، إذا تم تشخيصهم بالارتجاف الأذيني.
وللوقاية من الخرف، توجد بعض النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك، وما يلي أهمها:
1- تجنب التدخين
التدخين بشكل عام يتلف الصحة، فأول ما يتأثر هو الجهاز التنفسي، كما أنه يسبب أمراض القلب وتصلب الشرايين وراتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسعال والربو، وبجانب كل هذه الأمراض فهو يسبب الخرف، فما الذي يدفعك لشيء يجعلك تفقد الذاكرة في المستقبل، على الرغم من أنه يمكنك الحفاظ على قدراتك المعرفية والإدراكية بتجنب مثل هذه العادات السيئة.
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2-ممارسة التمرينات الرياضية
الأنشطة البدنية هي جزء أساسي من حصولك على حياة صحية كاملة، فحاول قدر الإمكان تخصيص وقت لممارسة التمرينات الرياضية، وحتى لو كان 15 دقيقة، ولكن لا تهملها على الإطلاق.
3-اتباع نظام غذائي صحي
الغذاء هو أول طريق للحصول على جسم خال من الأمراض على المدى البعيد، كل ما عليك فعله أن تدرك الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة إلى الفواكه والخضراوات الطازجة، وذلك سيحافظ على صحة الدماغ بشكل خاص، وبالتالي ستقل فرص الإصابة بالخرف والأمراض المصاحبة له.
4-صحة القلب
حاول قدر الإمكان ممارسة رياضة المشي من أجل تنظيم ضربات القلب بطريقة صحية، فهي الرياضة الأكثر أمانًا في العالم، وإذا شعرت بأي اضطراب عليك بالذهاب للطبيب على الفور، حتى لا يتدهور الأمر ويصل إلى خرف.
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