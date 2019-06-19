القضية لم تنته بعد.. بلاتينى يكشف تفاصيل التحقيق معه
تحرير:محمد جمال
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
ميشيل بلاتينى
كشف الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني فى تصريحات له بعد الإفراج عنه صباح اليوم الأربعاء، عن مجريات التحقيق الذى تم معه في أثناء القبض عليه قائلا: "إنه شيء موجع، مجرد التفكير فى كل شيء قمت بفعله، لكن فى النهاية هم يقومون بوظائفهم، وحاولنا الإجابة عن كل اسئلتهم، كان التحقيق طويلا للغاية ولا أستطيع أن أذكر عدد الأسئلة".
وأضاف قائلا: "أنا أشعر بالدهشة في كل ما يحدث الآن، هى قضية قديمة، لكننا قمنا بشرح كل شيء، ودائما ما كنت أتحدث للصحافة بكل شفافية"0
على الجانب الآخر أكد دانيال كولينز، رئيس لجنة "DCMS" التي تقدمت بالبلاغ من أجل إجراء تحقيق كامل في قرار عام 2010 المثير للجدل بمنح النهائيات لقطر، إن القضية لم تنته، قائلا فى تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية: "قد تكون القضية أكثر خطورة من اعتقال رئيس سابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجزء من تحقيق جنائي
على الجانب الآخر أكد دانيال كولينز، رئيس لجنة "DCMS" التي تقدمت بالبلاغ من أجل إجراء تحقيق كامل في قرار عام 2010 المثير للجدل بمنح النهائيات لقطر، إن القضية لم تنته، قائلا فى تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية: "قد تكون القضية أكثر خطورة من اعتقال رئيس سابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجزء من تحقيق جنائي في عملية تقديم تسهيلات لقطر للفوز بتنظيم كأس العالم".
وأضاف :"إذا كان هناك خطأ ارتكب، فيجب أن يجرى تحقيقا أشمل في قرار منح قطر كأس العالم، وما يجب إثباته هو خسارة قطر حق التنظيم لأن الأصوات تم شراؤها، وإذا أثبت ذلك، يجب التفكير حينها فى كل الاحتمالات والتى منها نقل تنظيم البطولة إلى دولة أخرى".
واختتم كولينز تصريحاته قائلا: "يتعين على بلاتيني الإجابة على الأسئلة التي طرحتها عليه السلطات، لكن من الواضح أن هذا التحقيق لم ينته بعد".