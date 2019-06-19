القضية لم تنته بعد.. بلاتينى يكشف تفاصيل التحقيق معه

تحرير:محمد جمال ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

ميشيل بلاتينى

كشف الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني فى تصريحات له بعد الإفراج عنه صباح اليوم الأربعاء، عن مجريات التحقيق الذى تم معه في أثناء القبض عليه قائلا: "إنه شيء موجع، مجرد التفكير فى كل شيء قمت بفعله، لكن فى النهاية هم يقومون بوظائفهم، وحاولنا الإجابة عن كل اسئلتهم، كان التحقيق طويلا للغاية ولا أستطيع أن أذكر عدد الأسئلة". وأضاف قائلا: "أنا أشعر بالدهشة في كل ما يحدث الآن، هى قضية قديمة، لكننا قمنا بشرح كل شيء، ودائما ما كنت أتحدث للصحافة بكل شفافية"0

على الجانب الآخر أكد دانيال كولينز، رئيس لجنة "DCMS" التي تقدمت بالبلاغ من أجل إجراء تحقيق كامل في قرار عام 2010 المثير للجدل بمنح النهائيات لقطر، إن القضية لم تنته، قائلا فى تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية: "قد تكون القضية أكثر خطورة من اعتقال رئيس سابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجزء من تحقيق جنائي