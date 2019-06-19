رياضة

القضية لم تنته بعد.. بلاتينى يكشف تفاصيل التحقيق معه

تحرير:محمد جمال ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
ميشيل بلاتينى
ميشيل بلاتينى
كشف الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني فى تصريحات له بعد الإفراج عنه صباح اليوم الأربعاء، عن مجريات التحقيق الذى تم معه في أثناء القبض عليه قائلا: "إنه شيء موجع، مجرد التفكير فى كل شيء قمت بفعله، لكن فى النهاية هم يقومون بوظائفهم، وحاولنا الإجابة عن كل اسئلتهم، كان التحقيق طويلا للغاية ولا أستطيع أن أذكر عدد الأسئلة". وأضاف قائلا: "أنا أشعر بالدهشة في كل ما يحدث الآن، هى قضية قديمة، لكننا قمنا بشرح كل شيء، ودائما ما كنت أتحدث للصحافة بكل شفافية"0
على الجانب الآخر أكد دانيال كولينز، رئيس لجنة "DCMS" التي تقدمت بالبلاغ من أجل إجراء تحقيق كامل في قرار عام 2010 المثير للجدل بمنح النهائيات لقطر، إن القضية لم تنته، قائلا فى تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية: "قد تكون القضية أكثر خطورة من اعتقال رئيس سابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجزء من تحقيق جنائي
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خاما-بليات-لاعب-زيمبابوي‎

خاما بيليات: متشوقون لمواجهة منتخب مصر

كشف الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز السابق عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث قال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران منتخب بلاده الذي خاضه على استاد السكة الحديد، إنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم إفريقيا.
جيامباولو‎

رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
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قبل موقعة زيمبابوي.. الخطيب في مران المنتخب «صورة»

ظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مران المنتخب الوطني، المقام على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي المُقرر لها يوم الجمعة المُقبل، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق البطولة بداية من الجمعة المُقبل وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وتواجد رئيس الأهلي في تدريبات الفراعنة الاستعدادية لمواجهة زيمبابوي، وحرص الخطيب على مساندة اللاعبين قبل افتتاح مشوارهم في البطولة الإفريقية، والشد من أزرهم ومطالبتهم بأقصى جهد، حتى يتمكنوا من التتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخهم.
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ميسى

الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
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خمس دول تبحث عن استضافة كأس العالم بعد قضية بلاتيني

قام مكتب مكافحة الفساد في فرنسا اليوم الثلاثاء، بالقبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحيط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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ننشر تفاصيل التحقيق مع بلاتيني بعد القبض عليه

علق وليام بوردون، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على واقعة القبض على بلاتيني، أمس الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة بطولة كأس العالم 2022، وقال بيان صادر من محامي بلاتيني، أبرزته صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم: «بعد الاستماع لبلاتيني في نفس التحقيق بالمحكمة المفتوحة العام الماضي، يتم الآن استجوابه لأسباب تقنية». وأضاف المحامي: «ما حدث مع بلاتيني لا يعد بأي حال من الأحوال عملية اعتقال، لكنه مجرد جلسة استماع كشاهد في سياق التحقيقات».
ميشيل-بلاتيني (3)

اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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