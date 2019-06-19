رياضة

مشايخ الجوهري ومعزة المعلم.. حواديت السحر في إفريقيا

اشتهرت الرياضة الإفريقية بأعمال السحر الأسود خاصة في كرة القدم وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتهديد والوعيد بتوقيع عقوبات ضد الأندية التي تلجأ لمثل هذه الأفعال
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
السحر في إفريقيا
السحر في إفريقيا
يقول نجم كرة السلة وأحد أهم أساطير الرياضة عبر تاريخها مايكل جوردان، إن «الفوز بنزال ما أو خسارته يتحدد بعيدًا عن الأنظار، خلف الخطوط هناك طريق طويل فى الخارج أسير فيه قبل أن أحتفل تحت تلك الأضواء.. وفي كرة القدم لا تخلو اللعبة من المتعة والإثارة، وأحيانًا المهارات الفنية التى يشبهها البعض بالسحر، في ظل قدرة بعض النجوم على انتزاع الآهات من الجماهير، بلمساتهم السحرية التي تذهل العيون، إلا أن البعض تجاوز هذا التنافس الشريف وذهب بعيدًا عن الروح الرياضية من خلال أعمال السحر التى يؤمن بها الكثيرون الآن في الحقل الرياضي».
القارة السمراء هي واحدة من القارات التي تشتهر بأعمال السحر في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم على وجه التحديد، خاصة أن هناك وقائع مثبتة اعترف بها بعض المسئولين عن اللعبة. خبير الأنثروبولوجيا أرنولد بانبورج في تحقيق له عن كرة القدم الإفريقية والدجل، يقول إن أقوى أشكال السحر في كرة القدم هو الاستعانة
اقرأ المزيد
احمد-شوبير (1)

سويلم وشوبير يستقبلان مدير رابطة الدوري الإسباني

استقبل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، مدير رابطة الدوري الإسباني (الليجا) في الشرق الأوسط، جيلرمو هيريتيا، ومفوض الرابطة في مصر خوان فيرنانديز، وأحمد شريف خبير اللوائح، بحضور الدكتور علاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذي، ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد. وتم خلال الاجتماع عرض ملخص لائحة الدوري الإسباني فيما يخص تنظيم المباريات والعقوبات وحقوق البث، وكيفية التعامل مع الارتبطات الخارجية والمباريات المؤجلة، للاستفادة من التجربة الإسبانية في رفع قيمة البطولة تسويقيا.
منتخب-أوغندا‎

حارس أوغندا: سنقاتل من أجل التتويج بأمم إفريقيا

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن منتخب بلاده سيقاتل للفوز في جميع المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أونيانجو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنقاتل للفوز بكل مباراة، لدينا من الخبرات ما يجعلنا ننجح في ذلك رغم صعوبة المهمة، ويقودنا مدرب مميز حقق نتائج جيدة للغاية، ومصر تتسلح بالجماهير والكونغو الديمقراطية أكثر خبرة، لكننا فريق جيد أيضا ويضم لاعبين مميزين، وسنتمسك بفرصنا في التأهل».
ديسابر (1)

ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-مصر (3)

5 منتخبات مرشحة بقوة للفوز بكأس الأمم الإفريقية

قبل ساعات من انطلاق موقعة المنتخب الوطني، ونظيره زيمبابوي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كاس الأمم الإفريقية، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، بدأت التخمينات حول أبرز المنتخبات المرشحة لرفع لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة أن النهائيات دائمًا تخضع للفريق الأقوى داخل الملعب، حيث يشارك فى البطولة عدد من المنتخبات الإفريقية القوية والمرشحة لحصد اللقب القارى على أرض الفراعنة هذا العام، ونستعرض أبرز المرشحين للتتويج باللقب الإفريقي:
بروفة-حفل-افتتاح-كأس-الأمم‎ (1)

استاد القاهرة يشهد اليوم البروفة الأخيرة لحفل «كان»

يشهد استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، البروفة الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبا، حيث وضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللمسات الأخيرة على حفل الافتتاح المقرر له مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة عن أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات.
حسن-شحاتة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
محمد-صلاح (4)

إعلان جديد.. صلاح يطلب دعم الجماهير قبل أمم إفريقيا

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين الحادي والعشرين من الشهر الجاري حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، جاء ذلك عبر فيديو نشره مساء اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مساء الخير عليكوا، أحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت، البطولة السنة دي على أرضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي" .
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org