أزمة تواجه القطاع العقاري بسبب 10 ملايين وحدة خالية

يواجه القطاع العقاري أزمة حقيقية خاصة بملايين الوحدات المغلقة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية، تكشف عدم قدرة الحكومة على التعامل مع هذا الملف
أشار التقرير المرسل من وزارة الإسكان بعدد وحدات الإيجار القديم على مستوى جمهورية مصر العربية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلى وجود نحو 10 ملايين وحدة خالية «لم يتم حيازتها»، سواء كانت وحدات راكدة لدى شركات التطوير العقاري أو وحدات مخالفة، بخلاف الوحدات المغلقة التي يحمل أصحابها حيازات قانونية، فهل تؤثر هذه الملايين من الوحدات المغلقة على مشكلة السكن التي تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا؟ وما حلول هذه الظاهرة؟ وهل يحل قانون فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة الأزمة أم لا؟
12.5 مليون وحدة مغلقة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر.
وأوضحت البيانات التي كانت جزءًا من تعداد مصر في أبريل 2017،
12.5 مليون وحدة مغلقة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر.
وأوضحت البيانات التي كانت جزءًا من تعداد مصر في أبريل 2017، أن 8 ملايين و996 ألف وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، وأن 2 مليون و887 ألفا من إجمالي الوحدات السكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وأن مليونا و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7% من إجمالي الوحدات في الجمهورية.
وطبقا للتقرير تصدرت محافظة مرسى مطروح فى المركز الأول بأعلى نسبة فى الشقق المغلقة «46.9%» تليها محافظة البحر الأحمر «39.3%» ثم جنوب الوادى «34.1%»، بورسعيد فى الترتيب الأخير «10.4%» من إجمالى 282 ألف وحدة.
التمويل العقاري: نحتاج نصف مليون وحدة سنويًّا
أكدت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن مصر تحتاج 500 ألف وحدة سكنية كل عام لكل مستويات الداخل، وأن أحد أهم فلسفة البناء هو توسيع الرقعة العمرانية.
10 % ضريبة على الوحدات المغلقة
تقدم النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها، بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وإن كان قد استثنى مشروع القانون حال قيام صاحب الشقة بتأجيرها.
وقال النائب زكريا، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًّا من القيمة الإيجارية لها، وأن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.
كما تقدم النائب طارق المتولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إحكام السيطرة على الشقق المُغلقة من خلال فرض ضريبة؛ وذلك لدفع أصحابها لاستخدامها ولتوفير موارد مالية للدولة.
وقال المتولي، إنه بالرغم من أن هذه الوحدات تعتبر ملكا لصاحبها ولا يجوز إجباره على بيعها أو إيجارها، إلا أن فرض ضريبة عادلة عليها سيُجبرهم على استغلالها، ما يعود بالإيجاب على خزانة الدولة، ويؤدي إلى تراجع أسعار الوحدات السكنية في مصر، ما يدفع عجلة التنمية ويساهم فى تنشيط الاقتصاد.
هل سنعاقب ملاك الوحدات لإغلاقها؟!
في المقابل يرى الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني السابق، أن هذه الوحدات مختلفة في طبيعة كل منها، فمن بينها السكني والإداري والتجاري، وكل منها له ظروفه، مشيرًا إلى هناك أشخاصا يمتلكون أكثر من وحدة، فهل نسحبها منه؟!.
وتابع لـ«التحرير»: «لا أعرف ما هو الهدف من إثارة هذا الموضوع، هل نوع من التمهيد لإجراءات عقابية لهؤلاء؟» مضيفًا أن من بين هذه الوحدات شقق إيجار قديم».