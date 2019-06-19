أزمة تواجه القطاع العقاري بسبب 10 ملايين وحدة خالية

يواجه القطاع العقاري أزمة حقيقية خاصة بملايين الوحدات المغلقة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية، تكشف عدم قدرة الحكومة على التعامل مع هذا الملف

تحرير:كريم ربيع ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

عقارات

أشار التقرير المرسل من وزارة الإسكان بعدد وحدات الإيجار القديم على مستوى جمهورية مصر العربية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلى وجود نحو 10 ملايين وحدة خالية «لم يتم حيازتها»، سواء كانت وحدات راكدة لدى شركات التطوير العقاري أو وحدات مخالفة، بخلاف الوحدات المغلقة التي يحمل أصحابها حيازات قانونية، فهل تؤثر هذه الملايين من الوحدات المغلقة على مشكلة السكن التي تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا؟ وما حلول هذه الظاهرة؟ وهل يحل قانون فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة الأزمة أم لا؟

12.5 مليون وحدة مغلقة أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر. وأوضحت البيانات التي كانت جزءًا من تعداد مصر في أبريل 2017،