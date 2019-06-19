عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.

كما أدى الدفع بالقطارات الإضافية إلى عدم تعطيل مصالح المواطنين، مع عودة الحركة بشكل كامل إلى طبيعتها، وانتظام حركة القطارات الإضافية، بحسب متحدث "المترو". ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم، ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى