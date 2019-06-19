رياضة

الاتحاد الإسباني يعلن اسم المدير الفني الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
الاتحاد الإسباني
الاتحاد الإسباني
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة لويس روبياليس اليوم الأربعاء تعيين روبرت مورينو مديرًا فنيًّا للماتدور الإسباني خلفًا للويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، حيث قال رئيس الاتحاد الإسباني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب إسبانيا أن روبرت مورينو وافق على تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. وأضاف لويس روبياليس خلال تصريحاته بأن مورينو كان مساعدًا للويس إنريكي لكنه أصبح المسئول الأول عن المنتخب بعقد يستمر حتى 2022 بدءًا من اليوم الأربعاء.
وجاءت إقالة لويس إنريكي بسبب اعتذاره عن استكمال مهمته لظروف عائلية تمنعه من التواجد مع المنتخب الإسباني خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع الاتحاد الإسباني يتفق مع مساعد إنريكي لتولي قيادة المنتخب فنيًّا. وجاء اختيار روبرت مورينو لتولى هذه المسئولية بدلا من إنريكي بناءً على موافقة للاعبين الكبار في المنتخب
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خالد-جلال (3)

خالد جلال للاعبيه: «الزمالك الأحق بالدوري»

استغل خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأخر انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار درجة الحرارة والنزول للملعب، حيث خاض لاعبو الفريق، مرانا بدنيا قويا في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم. وانتظم محمد إبراهيم، في مران الفريق، عقب انتهاء إجازته، وأدى محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.
تميمة-امم -افريقيا

رسميًّا.. توقف جميع مباريات أمم إفريقيا «مرتين»

أعلنت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، عن توقف كل مباريات البطولة لمدة 3 دقائق، حرصًا على سلامة اللاعبين، بسبب حرارة الجو. وأوضح البيان، أن النسخة المقبلة تقام لأول مرة فى فصل الصيف، ولذلك فإن كل المباريات ستشهد توقفا "مرتين" بواقع راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.
مدرب-زيمبابوي (2)

زيمبابوي يجري تعديلا في قائمته لهذا السبب

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بعد غد الجمعة، حيث قال الاتحاد الزيمبابوى إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزانى بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهالانجا لاعب بلاتنيوم الذى ينافس بالدوري المحلي فى زيمبابوي ليصبح اللاعب المحلي الوحيد بقائمة زيمبابوى حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا فى أندية جنوب إفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.
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فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يستقر على مكان المعسكر الخارجي

يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا الثلاثاء المُقبل لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، وتشهد رحلة عبدالحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك، بعد أن قدمت عدة دول أبرزها ألمانيا والنمسا وإيطاليا استعدادها لإقامة المعسكر بإحدى تلك البلاد، إلا أن الجهاز الفني استقر على إسبانيا.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

مونديال الشباب يستعد لإفراز بطل جديد اليوم

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة رقم 22 من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك من خلال المباراة النهائية التي ستجمع بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة السادسة مساء التي ستقام على ملعب ستاديون فيدزيفا، ووصلت أوكرانيا للنهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على كل من الولايات المتحدة وقطر والتعادل مع نيجيريا، وتغلبت على بنما في دور الـ16 وعلى كولومبيا في ربع النهائي قبل الإطاحة بإيطاليا في نصف النهائي.
ثورغان-هازارد-و-إيدين-هازارد‎

مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.
جريزمان-مبابى-فرنسا

ديشامب يشيد بردة فعل منتخب فرنسا عقب خسارة تركيا

أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب بلاعبيه، بعد خروجهم السريع من الخسارة أمام تركيا بهدفين دون رد، والفوز أمس على أندورا برباعية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "أجبرت على تغيير الخطة بعد إصابة كل من رافائيل فاران وكينجسلي كومان، ولكن الأمر الجيد أن الفريق تفاعل بصورة مميزة بعد المستوى السيء الذي قدمناه أمام تركيا، نعم لم نصل إلى المستوى المعهود، ولكن أظهر اللاعبون الكثير من الالتزام"، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".
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