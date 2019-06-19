الاتحاد الإسباني يعلن اسم المدير الفني الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة لويس روبياليس اليوم الأربعاء تعيين روبرت مورينو مديرًا فنيًّا للماتدور الإسباني خلفًا للويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، حيث قال رئيس الاتحاد الإسباني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب إسبانيا أن روبرت مورينو وافق على تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. وأضاف لويس روبياليس خلال تصريحاته بأن مورينو كان مساعدًا للويس إنريكي لكنه أصبح المسئول الأول عن المنتخب بعقد يستمر حتى 2022 بدءًا من اليوم الأربعاء.

وجاءت إقالة لويس إنريكي بسبب اعتذاره عن استكمال مهمته لظروف عائلية تمنعه من التواجد مع المنتخب الإسباني خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع الاتحاد الإسباني يتفق مع مساعد إنريكي لتولي قيادة المنتخب فنيًّا. وجاء اختيار روبرت مورينو لتولى هذه المسئولية بدلا من إنريكي بناءً على موافقة للاعبين الكبار في المنتخب