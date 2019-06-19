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بعد 5 سنوات.. كشف المتهمين بإسقاط الطائرة الماليزية

المشتبه بهم الأربعة، وهم ثلاثة روس يعيشون داخل الأراضي الروسية، ورابع أوكراني يقيم في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون، تورطوا في إسقاط طائرة الخطوط الماليزية
تحرير:أحمد سليمان ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
في تمام الساعة العاشرة وأربع عشرة دقيقة من صباح يوم 17 يوليو 2014، غادرت الرحلة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، مطار "سخيبول" في العاصمة الهولندية "أمستردام"، متجهة إلى مطار كوالالمبور الدولي، وعلى متنها 283 راكبا، و15 من أفراد الطاقم. إلا أنه بعد نحو أربع ساعات من إقلاعها، فقدت المراقبة الجوية الأوكرانية الاتصال مع الطائرة عند مرورها فوق نقطة "تاماك"، على بعد نحو 50 كيلو مترا من الحدود الأوكرانية الروسية. لتكتشف السلطات بعد ذلك، أن الطائرة انفجرت في الجو وسقطت على أرض في شرق أوكرانيا تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.
وبعد مرور نحو خمس سنوات على الحادث، وجه محققون دوليون اتهامات بالقتل لأربعة من المشتبه بهم، بسبب إسقاط الطائرة، ثلاثة منهم من الروس، من المقرر أن تبدأ محاكمتهم في مارس المقبل بهولندا. ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ممثلي الادعاء قولهم، اليوم الأربعاء، إن هناك أدلة كافية لرفع دعاوى جنائية ضد المتهمين
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روسيا ترد على اتهامها بالتورط في كارثة الطائرة الماليزية

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تبدأ اليوم، الجولة الثالثة من الانتخابات الداخلية لحزب المحافظين البريطاني، لاختيار زعيم جديد للحزب، ورئيس وزراء، عقب تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في وقت سابق من شهر مايو الماضي، وسيتم استبعاد مرشح آخر من السباق اليوم، في جولات تقليص عدد المرشحين. وكانت الجولة الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء، قد انتهت باستبعاد دومينيك راب الذي حصل على 30 صوتا فقط، أقل من الحد الأدنى اللازم للاستمرار في السباق 33 صوتا، وأعلن دعمه لبوريس جونسون الذي تصدر الجولة الثانية من السباق بحصوله على 126 صوتا.
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دفع استمرار الصراعات في مختلف أنحاء العالم ملايين الأشخاص إلى ترك ديارهم وبلادهم للبحث عن الأمان في بلد آخر. تلك الصراعات تسببت في تزايد عدد النازحين بشكل كبير كل عام، وهو ما قد يتسبب في صعوبة تعامل البلدان الأخرى مع هؤلاء النازحين. وقد أدت الحروب وغيرها من أعمال العنف والاضطهاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة من النزوح عالميا في عام 2018، إذ أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.
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هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
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عقوبات جديدة بانتظار تركيا بسبب «S-400»

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ترامب يُحذر بريطانيا: كونوا حذرين من هواوي

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ارتفاع عدد مصابي انفجارات مصنح روسيا إلى 85 شخصًا

ارتفع عدد المصابين الناتج عن عدة انفجارات وقعت في مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية أمس السبت إلى 85 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، نقلا عن وزارة الصحة أن عمال المصنع والسكان الذين يعيشون بالمنطقة المحيطة بالمصنع توجهوا لتلقي العلاج، في الوقت الذي لزم 16 شخصا البقاء في المستشفى. وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى جراء الانفجارات التي وقعت في شركة "كريستال"، التي تنتج ذخائر للجيش، بينها قنابل، وكذلك مواد متفجرة لاستخدامها في أغراض مدنية.
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