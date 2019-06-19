عليها 5 ملايين فيديو| منصة Likee تنافس يوتيوب في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

مدير عمليات likee

بدأت شركة likee الصينية عملها في السوق المصري بمنصتها الجديدة likee المتخصصة في نشر محتوى الفيديوهات القصيرة على شبكة الإنترنت، كمنافس قوي لمنصة اليوتيوب الأمريكية الأقدم في هذا المجال، وأوضحت الشركة أن المنصة الجديدة تعمل في أكثر من 200 دولة حول العالم، ويستخدمها نحو 200 مليون مستخدم على مستوى العالم خلال عام واحد، وتحتوى المنصة على أكثر من 5 ملايين فيديو قصير من إنتاج الشباب حول العالم، وتمتلك شركة Likee فروعا في عدة دول وهي: الصين المقر الرئيس، الهند، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إندونيسيا، المكسيك.

وتضع الشركة السوق المصري ضمن أهم الأسواق التي تستهدفها المنصة على مستوى العالم، باعتباره أحد أهم الأسواق التكنولوجية والشبابية أيضًا على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية، لاسيما أن مكتب مصر هو الممثل الوحيد للشركة في هذه المناطق. وقال لاينغ ياو لونج مدير عمليات بشركة بشركة Likee، إن المنصة