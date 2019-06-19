وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام
تحرير:محمد أبو زيد
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
انتحار _أرشيفية
معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
وفي سياق متصل، أقدم طبيب شاب على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية.
تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة النجدة،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
وفي سياق متصل، أقدم طبيب شاب على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية.
تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانتحار شاب بجوار كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر.
وكشفت الأجهزة الأمنية، عن أن المنتحر كان أصيب بحالة نفسية سيئة امتدت لتصل إلى الاكتئاب بسبب إصابة والده بمرض خطير "السرطان" وخوفًا من فقدنه، اتخذ قرار الانتحار واتخذ من موعد التنفيذ منتصف ليل الأحد.