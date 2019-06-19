وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

انتحار _أرشيفية

معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق. وفي سياق متصل، أقدم طبيب شاب على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية. تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة النجدة،