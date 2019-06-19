جريمة

وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
انتحار _أرشيفية
انتحار _أرشيفية
معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق. وفي سياق متصل، أقدم طبيب شاب على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية. تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة النجدة،
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ام-تبحث-عن-لولادها في-العراق‎ (5)

التحرير نشرت القصة..عراقيون يبحثون عن أولاد أم مصرية

سيدة وأم مصرية من شربين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية تزوجت من عراقي الجنسية، وسافرت معه للعراق وأنجبت منه 5 أطفال، وغادرت العراق، وبعدها اندلعت حرب الكويت وحالت بينها وبين أطفالها ولم تستطع السفر في ظل تلك الظروف، لم يحاول زوجها التواصل معها وانقطعت أخباره هو وأطفالها ولم تعرف لهم طريقا. "التحرير" نشرت القصة أمس ولاقت قصتها تفاعلا وتعاطفا لدى كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي استجابة سريعة تطوع مواطنون عراقيون للبحث عن أولاد السيدة، وتواصلوا مع «التحرير» طالبين عنوان طليقها العراقي السابق للبحث عن أولادها؛ أملا في عودتهم لأحضانها.
اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
سعاد-الخولى

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
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بعد انفصال الأبوين..ما حدود السفر بـ«الصغير» للخارج؟

نزاعات قضائية عدة تدور داخل أروقة وساحات محاكم الأسرة، تتعلق بشأن حضانة الطفل الصغير، بعد انفصال الأبوين، ليجد الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، يدخل بعدها في دوامة كبرى لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، ويقع ضحية لصراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، وبعد حكم المحكمة سواء للأب أو للأم بأحقيته في حضانة الصغير، تتزايد الخلافات ويتداخل العند والمكابرة بين الزوج والزوجة، بصورة تعود بأثر سلبي على نفسية الطفل.
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جثة

تفريغ الكاميرات لكشف هوية المتهمين بقتل شاب بالسلام

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص وشاب في إحدى شوارع مدينة النهضة بالسلام بسبب خلافات بينهم انتهت بمقتل الشاب بعدما سددوا له طعنات عديدة، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، ليقوم الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة، وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبانتقال رجال المباحث بالقسم، وبإجراء الفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنات. ودلت التحريات الأولية على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وبين الشاب، فيما يكثف ضباط القسم من جهودهم لضبط المتهمين.
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«عيد مش سعيد».. إصابة 9 أشخاص في حادث على الصحراوي

«مصيف العيد».. عبارة تتردد دائما بين الأصدقاء وأفراد «الشلة» الواحدة كلما اقتربت أيام العيد، وحان الوقت لأخذ قسط من الراحة وإجازة إجبارية، إلا أنها تصادفت مع لحظاتٍ قدرية لعدد من الشباب، من أعمار متفاوتة، انطلقت بهم سيارة «ميكروباص» من مسكنهم بمدينة السلام صوبَ مدينة «فايد» بمحافظة الإسماعيلية، وما إن انتهت رحلة «اليوم الواحد» حتى عادوا أدراجهم في طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، لكنَ القدر كتب نهاية محزنة للرحلة ومن فيها، إذ تسبب انفجار أحد إطارات السيارة في انقلابها بالقرب من المدخل الأول لمدينة الشروق.
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