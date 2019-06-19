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ضبط مسئول الإدارة الهندسية بطوخ لإصدار تراخيص مزورة

تحرير:هيثم بطاح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
حبس - صورة تعبيرية
حبس - صورة تعبيرية
ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء القبض على أحد مسؤلى الإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار لآخر بسبب التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية. كان محمد خيري رئيس مجلس طوخ لاحظ وجود تلاعب في بعض تراخيص البناء، وأحال الأمر للشؤون القانونية التي أحالت الواقعة إلى النيابة التي أثبتت وجود التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية وأمرت بإلقاء القبض على أحد مسؤولي الإدارة الهندسية وضبط وإحضار آخر.
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط العديد من القضايا كان من أبرزها القبض على رئيس الإدارة الهندسية في حي شرق محافظة سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية عن أن الرشوة
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طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (1)

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانا جديدا عن حادث العريش

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وبخاصة في حادث العريش الأخير. وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أى موضع. واجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 9 يونيو، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.
الأثاث-المصري-في-عصر-الفراعنة

«المبتكرون الأوائل».. معرض أثاث فرعوني بالمتحف المصري غدا

تفتتح المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرض "المبتكرون الأوائل" بالمتحف المصري، غدًا الخميس في تمام الساعة 11 صباحًا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وتوماس أنكر كريستنين، سفير الدنمارك لدى القاهرة، على أن يستقبل المعرض الجمهور بداية من بعد غدٍ الجمعة. يضم "المبتكرون الأوائل" قطعًا من الأثاث مستوحاة من الأثاث المصري، قام بتصميمها وتنفيذها المعماري وصانع الخزائن الدنماركي دان س?ارت بداية من عام 1985. وصنع س?ارت ما يقرب من 100 نموذج مصغر بنسبة 1 إلى 5 من قطع الأثاث الأثرية، يستضيف منها المعرض 35 قطعة مصغرة.
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تلوث-مياه-الشرب

الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

طالب يرفض كتابة اسمه على ورقة «الأحياء» بالقليويبة

رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية، امتناع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الإجابة، اليوم الاثنين، في امتحانات مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، ويحاول المراقبون باللجنة إقناعه بكتابة اسمه، وحال رفضه سيتم تحرير محضر إثبات للواقعة بتوقيع زملائه كشهود حتى لا يتهم التعليم بعد ذلك بفقد كراسة الإجابة، فيما تأخر طالب بشبرا الخيمة عن الوقت المحدد للامتحان وتم منعه من الدخول، كما وقعت 8 حالات إغماء بالامتحانات داخل لجان تابعة لإدارات بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وتم التعامل معها وعمل الإسعافات اللازمة.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

أولياء الأمور يحاولون تهريب هواتف لأبنائهم بالثانوية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة في مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والفلسفة والمنطق للقسم الأدبي والديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، اليوم الاثنين، من إحباط محاولات بعض أولياء الأمور تسلق أسوار المدرسة بحجة الاطمئنان على أبنائهم لتمرير أجهزة تليفون محمولة لهم عقب خضوعهم للتفتيش على البوابة الرئيسية، حيث تدخلت الخدمة الأمنية، وتم منع تواجد أولياء الأمور وإبعادهم عن محيط المدرسة وتفتيش الطلاب مرة أخرى والتحذير من تكرار مثل هذه الواقعة دون تحرير محاضر.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.
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