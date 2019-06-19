ضبط مسئول الإدارة الهندسية بطوخ لإصدار تراخيص مزورة

تحرير:هيثم بطاح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

حبس - صورة تعبيرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء القبض على أحد مسؤلى الإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار لآخر بسبب التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية. كان محمد خيري رئيس مجلس طوخ لاحظ وجود تلاعب في بعض تراخيص البناء، وأحال الأمر للشؤون القانونية التي أحالت الواقعة إلى النيابة التي أثبتت وجود التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية وأمرت بإلقاء القبض على أحد مسؤولي الإدارة الهندسية وضبط وإحضار آخر.

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط العديد من القضايا كان من أبرزها القبض على رئيس الإدارة الهندسية في حي شرق محافظة سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية عن أن الرشوة