فرج عامر يفتح النار على "كاف" بسبب حسام حسن

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

حسام حسن

أعرب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن غضبه الشديد من تجاهل مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة وأحد أساطير الكرة المصرية والمنتخب الوطني، حيث تجاهل الاتحاد الإفريقي دعوة العميد لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. ووصف فرج عامر رئيس نادي سموحة تجاهل الاتحاد الإفريقي "كاف" لحسام حسن في حفل الافتتاح بأنها إهانة للكرة المصرية.

وتساءل رئيس سموحة كيف يوجه الفيفا الدعوة لحسام حسن ويحضر افتتاح كأس العالم بروسيا ويتم تجاهله من جانب الكاف لحضور كأس الأمم الإفريقية. واختار الاتحاد الإفريقي 7 سفراء لحضور بطولة أمم إفريقيا هم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والثنائي الإيفواري يايا توريه،