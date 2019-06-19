روسيا ترد على اتهامها بالتورط في كارثة الطائرة الماليزية

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

الطائرة المنكوبة - صورة أرشيفية

رفضت وزارة الخارجية الروسية الاتهامات الموجهة ضد روسيا من قِبل مجموعة التحقيق المشتركة في كارثة تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا في عام 2014، معتبرةً أن "هذه الاتهامات لا أساس لها". وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم، إن "التصريحات الصادرة عن مجموعة التحقيق المشتركة بشأن تورط العسكريين الروس في كارثة طائرة بوينج (إم إتش 17) الماليزية شرق أوكرانيا تبعث على الأسف". وأضافت أن "مجموعة التحقيق المشتركة في هذه الحادثة توجه مجددا اتهامات ضد روسيا لا أساس لها على الإطلاق"،

واعتبرت أن "الهدف من وراء ذلك هو تشويه سمعة روسيا أمام المجتمع الدولي".تابعت وزارة الخارجية الروسية أن "مجموعة التحقيق المشتركة أعطت أوكرانيا فرصة لتزوير الأدلة فيما يتعلق بكارثة الطائرة الماليزية ورفع المسئولية عنها لعدم إغلاق مجالها الجوي".وكانت طائرة (بوينج-777) التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي