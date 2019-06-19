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روسيا ترد على اتهامها بالتورط في كارثة الطائرة الماليزية

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
الطائرة المنكوبة - صورة أرشيفية
الطائرة المنكوبة - صورة أرشيفية
رفضت وزارة الخارجية الروسية الاتهامات الموجهة ضد روسيا من قِبل مجموعة التحقيق المشتركة في كارثة تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا في عام 2014، معتبرةً أن "هذه الاتهامات لا أساس لها". وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم، إن "التصريحات الصادرة عن مجموعة التحقيق المشتركة بشأن تورط العسكريين الروس في كارثة طائرة بوينج (إم إتش 17) الماليزية شرق أوكرانيا تبعث على الأسف". وأضافت أن "مجموعة التحقيق المشتركة في هذه الحادثة توجه مجددا اتهامات ضد روسيا لا أساس لها على الإطلاق"،
واعتبرت أن "الهدف من وراء ذلك هو تشويه سمعة روسيا أمام المجتمع الدولي".تابعت وزارة الخارجية الروسية أن "مجموعة التحقيق المشتركة أعطت أوكرانيا فرصة لتزوير الأدلة فيما يتعلق بكارثة الطائرة الماليزية ورفع المسئولية عنها لعدم إغلاق مجالها الجوي".وكانت طائرة (بوينج-777) التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي
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إحالة الرئيس الفرنسي السابق إلى المحاكمة بتهم فساد

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بعد 5 سنوات.. كشف المتهمين بإسقاط الطائرة الماليزية

في تمام الساعة العاشرة وأربع عشرة دقيقة من صباح يوم 17 يوليو 2014، غادرت الرحلة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، مطار "سخيبول" في العاصمة الهولندية "أمستردام"، متجهة إلى مطار كوالالمبور الدولي، وعلى متنها 283 راكبا، و15 من أفراد الطاقم. إلا أنه بعد نحو أربع ساعات من إقلاعها، فقدت المراقبة الجوية الأوكرانية الاتصال مع الطائرة عند مرورها فوق نقطة "تاماك"، على بعد نحو 50 كيلو مترا من الحدود الأوكرانية الروسية. لتكتشف السلطات بعد ذلك، أن الطائرة انفجرت في الجو وسقطت على أرض في شرق أوكرانيا تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.
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أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقريرا نقلته قناة "فرانس 24"، تؤكد فيه أن السلطات الأوروبية رصدت نشاطا مستمرا من قبل روسيا، بهدف نشر معلومات مضللة عن طريق مصادر، وذلك للتأثيثر على الناخبين في الانتخابات الأوروبية ودفعهم نحو عدم المشاركة، مضيفة: "هذه الأنشطة لم تصل إلى مستوى حملة تضليل محددة عبر الحدود قامت بها مصادر خارجية وتستهدف الانتخابات الأوروبية، لكن الأدلة التي جمعت كشفت عن أنشطة تضليل متواصلة ومستمرة من قبل مصادر روسية تهدف إلى الحد من إقبال الناخبين والتأثير على تفضيلاتهم".
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