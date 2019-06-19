كوتينيو يكشف موقفه من البقاء في برشلونة

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

فيليب كوتينيو

كشف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ومنتخب السامبا، أنه لا يعلم إن كان سيواصل مسيرته مع البلوجرانا في الموسم المقبل أم لا، حيث ذكر، أن مستقبله مع النادي الكتالوني غير واضح، قائلا لوسائل الإعلام: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في برشلونة، ولا أحد يعلم مستقبله، الآن تركيزي منصب مع المنتخب". وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يدخل فليب كوتينيو في صفقة تباديلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أمس الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب ما نشرته الصحف الإسبانية اليوم، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البرازيلي كوتينيو يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي،