رياضة

كوتينيو يكشف موقفه من البقاء في برشلونة

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
كشف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ومنتخب السامبا، أنه لا يعلم إن كان سيواصل مسيرته مع البلوجرانا في الموسم المقبل أم لا، حيث ذكر، أن مستقبله مع النادي الكتالوني غير واضح، قائلا لوسائل الإعلام: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في برشلونة، ولا أحد يعلم مستقبله، الآن تركيزي منصب مع المنتخب". وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يدخل فليب كوتينيو في صفقة تباديلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية أمس الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب ما نشرته الصحف الإسبانية اليوم، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البرازيلي كوتينيو يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي،
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خالد-جلال (3)

خالد جلال للاعبيه: «الزمالك الأحق بالدوري»

استغل خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأخر انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار درجة الحرارة والنزول للملعب، حيث خاض لاعبو الفريق، مرانا بدنيا قويا في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم. وانتظم محمد إبراهيم، في مران الفريق، عقب انتهاء إجازته، وأدى محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.
تميمة-امم -افريقيا

رسميًّا.. توقف جميع مباريات أمم إفريقيا «مرتين»

أعلنت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، عن توقف كل مباريات البطولة لمدة 3 دقائق، حرصًا على سلامة اللاعبين، بسبب حرارة الجو. وأوضح البيان، أن النسخة المقبلة تقام لأول مرة فى فصل الصيف، ولذلك فإن كل المباريات ستشهد توقفا "مرتين" بواقع راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.
مدرب-زيمبابوي (2)

زيمبابوي يجري تعديلا في قائمته لهذا السبب

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بعد غد الجمعة، حيث قال الاتحاد الزيمبابوى إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزانى بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهالانجا لاعب بلاتنيوم الذى ينافس بالدوري المحلي فى زيمبابوي ليصبح اللاعب المحلي الوحيد بقائمة زيمبابوى حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا فى أندية جنوب إفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.
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فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو يرفض عرض الشياطين الحمر من أجل ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب ما نشرته الصحف الإسبانية اليوم، حيث ذكرت صحيفة "السبورت" الكتالونية أن البرازيلي كوتينيو يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا أن هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق احترامًا لناديه القديم ليفربول خاصة أن العلاقة بين ليفربول ومانشستر يونايتد هي الند بالند في البريميرليج.
فيليب-كوتينيو (1)

أس: كوتينيو يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان

أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى تفضيل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك احترامًا لجماهير ليفربول، حيث سبق أن لعب بقميص الريدز منذ عام 2013 وحتى 2017، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، بدأ التواصل مع ممثلي النجم البرازيلي بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي، وذلك في الوقت الذي يوجد فيه كوتينيو حاليا مع المنتخب البرازيلي المشارك في منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل.
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
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