زيمبابوي يجري تعديلا في قائمته لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

مدرب زيمبابوي

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بعد غد الجمعة، حيث قال الاتحاد الزيمبابوى إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزانى بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهالانجا لاعب بلاتنيوم الذى ينافس بالدوري المحلي فى زيمبابوي ليصبح اللاعب المحلي الوحيد بقائمة زيمبابوى حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا فى أندية جنوب إفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.

وجاءت قائمة زيمبابوي بعد التعديل كالتالي: في حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي)، إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز)، إلفيس تشيبيزيزي (باروكا). الدفاع: تينداي داريكوا (نوتينجام فورست)، جيمي دزينجال (باور ديناموز)، تينايدج هاديبي (كايزر تشيفز)، ديفاين لونجا (جولدن أروز)، أليك موديمو (كيفن درويدز)،