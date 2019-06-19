رياضة

زيمبابوي يجري تعديلا في قائمته لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
مدرب زيمبابوي
مدرب زيمبابوي
أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بعد غد الجمعة، حيث قال الاتحاد الزيمبابوى إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزانى بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهالانجا لاعب بلاتنيوم الذى ينافس بالدوري المحلي فى زيمبابوي ليصبح اللاعب المحلي الوحيد بقائمة زيمبابوى حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا فى أندية جنوب إفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.
وجاءت قائمة زيمبابوي بعد التعديل كالتالي: في حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي)، إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز)، إلفيس تشيبيزيزي (باروكا). الدفاع: تينداي داريكوا (نوتينجام فورست)، جيمي دزينجال (باور ديناموز)، تينايدج هاديبي (كايزر تشيفز)، ديفاين لونجا (جولدن أروز)، أليك موديمو (كيفن درويدز)،
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خالد جلال للاعبيه: «الزمالك الأحق بالدوري»

استغل خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأخر انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار درجة الحرارة والنزول للملعب، حيث خاض لاعبو الفريق، مرانا بدنيا قويا في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم. وانتظم محمد إبراهيم، في مران الفريق، عقب انتهاء إجازته، وأدى محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.
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رسميًّا.. توقف جميع مباريات أمم إفريقيا «مرتين»

أعلنت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، عن توقف كل مباريات البطولة لمدة 3 دقائق، حرصًا على سلامة اللاعبين، بسبب حرارة الجو. وأوضح البيان، أن النسخة المقبلة تقام لأول مرة فى فصل الصيف، ولذلك فإن كل المباريات ستشهد توقفا "مرتين" بواقع راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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هل يفك مدرب زيمبابوي لعنة الفراعنة بكان 2019؟

يستعد المدرب صنداي شيدزامبوا لقيادة منتخب زيمبابوي في مشاركتها الرابعة بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ولعب شيدزامبوا كمدافع في صفوف ديناموز والذي توج معه بلقب الدوري في زيمبابوي 5 مرات، ولعب في صفوف منتخب زيمبابوي والذي شارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، وبعد الاعتزال درب ديناموز، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده والذي تأهل معه لكأس الأمم للمرة الأولى في تاريخهم زيمبابوي في نسخة تونس 2004.
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