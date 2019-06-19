ماذا قالت خطيبة خاشقجي عن التقرير الأممي؟

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي

بعد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، رحّبت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، بالتقرير ووصفته بأنه "تطور محل ترحيب". وكتبت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر" باللغة الإنجليزي، جاء فيها: "دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في مقتل حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب". وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية، كما شددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".

استلمت السعودية التقرير الأممي مسبقا، لكنها لم تعلق أو تصدر أي رد فعل بشأن ما ورد في متنه من اتهامات، قبل أن تخرج أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، اليوم، لتدعو إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ابن سلمان وثروته الشخصية حتى يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية. وفي أول