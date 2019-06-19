رياضة

رسميًّا.. توقف جميع مباريات أمم إفريقيا «مرتين»

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
تميمة أمم إفريقيا
تميمة أمم إفريقيا
أعلنت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، عن توقف كل مباريات البطولة لمدة 3 دقائق، حرصًا على سلامة اللاعبين، بسبب حرارة الجو. وأوضح البيان، أن النسخة المقبلة تقام لأول مرة فى فصل الصيف، ولذلك فإن كل المباريات ستشهد توقفا "مرتين" بواقع راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأى حالة طوارئ وذلك فى إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان. واقتربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة الدولي لتعمل بشكل تجريبي حتى التأكد من جاهزيتها تمامًا قبل بدء البطولة، وحسب
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خالد-جلال (3)

خالد جلال للاعبيه: «الزمالك الأحق بالدوري»

استغل خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأخر انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار درجة الحرارة والنزول للملعب، حيث خاض لاعبو الفريق، مرانا بدنيا قويا في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم. وانتظم محمد إبراهيم، في مران الفريق، عقب انتهاء إجازته، وأدى محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.
مدرب-زيمبابوي (2)

زيمبابوي يجري تعديلا في قائمته لهذا السبب

أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم أن قائمة المنتخب شهدت تعديلا قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بعد غد الجمعة، حيث قال الاتحاد الزيمبابوى إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزانى بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهالانجا لاعب بلاتنيوم الذى ينافس بالدوري المحلي فى زيمبابوي ليصبح اللاعب المحلي الوحيد بقائمة زيمبابوى حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا فى أندية جنوب إفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.
فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو يكشف موقفه من البقاء في برشلونة

كشف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني ومنتخب السامبا، أنه لا يعلم إن كان سيواصل مسيرته مع البلوجرانا في الموسم المقبل أم لا، حيث ذكر، أن مستقبله مع النادي الكتالوني غير واضح، قائلا لوسائل الإعلام: "لا أعلم إذا كنت سأبقى في برشلونة، ولا أحد يعلم مستقبله، الآن تركيزي منصب مع المنتخب". وأكدت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يدخل فليب كوتينيو في صفقة تباديلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.
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استاد-القاهرة‎ (1)

تقنية جديدة باستاد القاهرة حرصًا على أرواح اللاعبين

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، اقتربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة الدولي لتعمل بشكل تجريبي حتى التأكد من جاهزيتها تمامًا قبل بدء البطولة، وحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، فإن المحطة تعمل على إظهار الحرارة والرطوبة على الشاشة أولًا بأول داخل الاستاد بشكل إلكتروني على شاشة استاد القاهرة. في حين صرح أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من خلال محطة الرصد الجوي الجديدة باستاد القاهرة يستطيع الحكم تنفيذ تعليمات «الفيفا».
محمد-صلاح.

محمد صلاح يستعرض مهارته في الصيد بسمكة ضخمة

استعرض النجم محمد صلاح، هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، مهارة جديدة، وهي صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة. ونشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات. ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
جهاد-جريشة

المصائب لا تأتي فرادى.. صدمة جديدة لجهاد جريشة

صدمة جديدة تلقاها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعدما قررت لجنة الحكام بالفيفا استبعاده من المشاركة في مباريات مونديال الشباب المقام حالياً في بولندا، ومن المنتظر عودة جريشة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة على خلفية هذا القرار. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد الحكم رسمياً بسبب إيقافه لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد مخاطبة رسمية من "الكاف" إلى الفيفا لكي لا يستكمل جريشة مشواره في مونديال الشباب.
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