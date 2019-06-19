رسميًّا.. توقف جميع مباريات أمم إفريقيا «مرتين»

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

تميمة أمم إفريقيا

أعلنت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، عن توقف كل مباريات البطولة لمدة 3 دقائق، حرصًا على سلامة اللاعبين، بسبب حرارة الجو. وأوضح البيان، أن النسخة المقبلة تقام لأول مرة فى فصل الصيف، ولذلك فإن كل المباريات ستشهد توقفا "مرتين" بواقع راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأى حالة طوارئ وذلك فى إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان. واقتربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة الدولي لتعمل بشكل تجريبي حتى التأكد من جاهزيتها تمامًا قبل بدء البطولة، وحسب