خالد جلال للاعبيه: «الزمالك الأحق بالدوري»

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

خالد جلال

استغل خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأخر انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار درجة الحرارة والنزول للملعب، حيث خاض لاعبو الفريق، مرانا بدنيا قويا في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم. وانتظم محمد إبراهيم، في مران الفريق، عقب انتهاء إجازته، وأدى محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، عدم مشاركة أحمد سيد "زيزو"، في التدريبات الجماعية لحين تعافيه بشكل كامل، في حين انتظم الثنائي أحمد مدبولي وعبدالله جمعة، في تدريبات الفريق الجماعية، والتي أقيمت على ملعب النادي. وعاد مدبولي وجمعة للتدريبات بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني من مران أمس الثلاثاء،

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، عدم مشاركة أحمد سيد "زيزو"، في التدريبات الجماعية لحين تعافيه بشكل كامل، في حين انتظم الثنائي أحمد مدبولي وعبدالله جمعة، في تدريبات الفريق الجماعية، والتي أقيمت على ملعب النادي.



وعاد مدبولي وجمعة للتدريبات بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني من مران أمس الثلاثاء، وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، كما قرر خالد جلال المدير الفني، دخول معسكر مغلق في مدينة 6 أكتوبر، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 4 أيام، حيث يدرس إقامة مباراة ودية واحدة خلال المعسكر.



وعقد خالد جلال المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم، حيث وجه رسالة قوية للاعبين، قائلا لهم: "أنتم الأحق بالدوري، كان بأيدينا أن نحسمه مبكرًا لكن مازالت القدرة لدينا على حصد اللقب في النهاية".