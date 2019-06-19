ثورة غضب ضد عمرو زكي على «السوشيال ميديا»

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

عمرو زكي

فاجأ عمرو زكي، نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي الزمالك السابق، الجميع بعد غياب طويل وظهر في مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بأحد فنادق القاهرة، أمس الثلاثاء من أجل الإعلان عن راعٍ جديد لرعاة الكان التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل وحتى يوم 19 يوليو المُقبل، حيث ظهر لاعب الفراعنة السابق بشكل أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بسبب الشكل الذي ظهر عليه ومن ثم كانت هناك ردود فعل غاضبة وشديدة من جانب الجماهير تجاهه.

الانتقادات التي تعرض لها عمرو زكي جاءت بسبب الوشم الذي رسمه على كلتا ذراعيه، خاصة أن "التاتو" أثار غضب العديد من المتابعين، الذين تسابقوا في التعليق على صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوا له بالهداية. وكتب البعض على تويتر التعليقات الآتية: عمرو زكي ???????????? pic.twitter.com/srNWlvMn1d —