رياضة

ثورة غضب ضد عمرو زكي على «السوشيال ميديا»

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
عمرو زكي
عمرو زكي
فاجأ عمرو زكي، نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي الزمالك السابق، الجميع بعد غياب طويل وظهر في مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بأحد فنادق القاهرة، أمس الثلاثاء من أجل الإعلان عن راعٍ جديد لرعاة الكان التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل وحتى يوم 19 يوليو المُقبل، حيث ظهر لاعب الفراعنة السابق بشكل أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بسبب الشكل الذي ظهر عليه ومن ثم كانت هناك ردود فعل غاضبة وشديدة من جانب الجماهير تجاهه.
الانتقادات التي تعرض لها عمرو زكي جاءت بسبب الوشم الذي رسمه على كلتا ذراعيه، خاصة أن "التاتو" أثار غضب العديد من المتابعين، الذين تسابقوا في التعليق على صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوا له بالهداية.   وكتب البعض على تويتر التعليقات الآتية:   عمرو زكي ???????????? pic.twitter.com/srNWlvMn1d —
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خاما بيليات: متشوقون لمواجهة منتخب مصر

كشف الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز السابق عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث قال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران منتخب بلاده الذي خاضه على استاد السكة الحديد، إنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم إفريقيا.
جيامباولو‎

رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
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قبل موقعة زيمبابوي.. الخطيب في مران المنتخب «صورة»

ظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مران المنتخب الوطني، المقام على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي المُقرر لها يوم الجمعة المُقبل، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق البطولة بداية من الجمعة المُقبل وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وتواجد رئيس الأهلي في تدريبات الفراعنة الاستعدادية لمواجهة زيمبابوي، وحرص الخطيب على مساندة اللاعبين قبل افتتاح مشوارهم في البطولة الإفريقية، والشد من أزرهم ومطالبتهم بأقصى جهد، حتى يتمكنوا من التتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخهم.
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مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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معلق جديد ينضم لـ«تايم سبورت» للتعليق على كأس الأمم

أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عن تواجده في قناة تايم سبورت للتعليق على بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وكتب المعلق الإماراتي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة مع قناة time sports". وأكمل: "شكرا على ثقة الأشقاء في مصر والشكر للأخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الأشقاء في الحدث الإفريقي المهم".
تميمة-امم -افريقيا

الوطنية للإعلام تكشف مصير تايم سبورت بعد أمم إفريقيا

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، عن مصير قناة «تايم سبورت»، بعد انتهاء بث بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأوضح حسين زين، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء «سبوتنيك»، أنه تم إنشاء وتقوية الشبكة الأرضية للبث التليفزيوني بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، حتى تتاح مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية. وسيقام افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل في ملعب القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.
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أزمة في ودية السنغال ونيجيريا بسبب اللجنة المنظمة

سيطرت حالة من الغضب الشديد على عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالإسماعيلية ومنهم جريدة التحرير وأخبار اليوم والمصرى اليوم وغيرها من الصحف الكبرى بعد منعهم من قبل اللجنة المنظمة لمجموعة الإسماعيلية من الدخول لتغطية مباراة نيجيريا والسنغال الودية التي أجريت اليوم على الملعب الملحق بأحد فنادق الإسماعيلية. وحاول مجموعة الصحفيين الاتصال بمحمد شيحة رئيس اللجنة المنظمة للمجموعة لمعرفة السبب وراء استبعادهم ودخول آخرين يمثلون بعض الصحف المجهولة تحت مسميات أخرى منها اللجنة المنظمة لكن دون جدوى.
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