تطورات فى قضية «سالا».. واشتباه فى القتل بالخطأ

تحرير:محمد جمال ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

ايميليانو سالا

كشفت الشرطة البريطانية، أنها اعتقلت رجلا للاشتباه فيه للقتل الخطأ، على صلة بمقتل إيميليانو سالا لاعب كرة القدم الأرجنتيني، المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي. وكشف متحدث باسم شرطة دورست في تصريحات صحفية أن رجلا عمره 64 عامًا تم اعتقاله ثم أطلق سراحه بينما تستمر التحقيقات، مضيفة أنه تم إبلاغ أسرتي الرجلين اللذين توفيا. وأثار حادث مقتل ايمليانو سالا ردود فعل واسعة خاصة أن اللاعب كان حديث الانتقال من ناديه الفرنسي إلى الدوري الإنجليزي.

وأضاف سايمون لصحيفة "مترو" الإنجليزية: "كجزء من هذا التحقيق، علينا أن نفكر فيما إذا كان هناك أي دليل على أي جريمة يشتبه في ارتكابها، ونتيجة للتحقيقات التي أجريناها اليوم، الأربعاء 19 يونيو 2019، اعتقلنا رجلا عمره 64 عامًا من منطقة شمال يوركشاير للاشتباه في القتل الخطأ من خلال عمل غير قانوني". واختفى