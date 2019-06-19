رياضة

تطورات فى قضية «سالا».. واشتباه فى القتل بالخطأ

تحرير:محمد جمال ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
ايميليانو سالا
ايميليانو سالا
كشفت الشرطة البريطانية، أنها اعتقلت رجلا للاشتباه فيه للقتل الخطأ، على صلة بمقتل إيميليانو سالا لاعب كرة القدم الأرجنتيني، المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي. وكشف متحدث باسم شرطة دورست في تصريحات صحفية أن رجلا عمره 64 عامًا تم اعتقاله ثم أطلق سراحه بينما تستمر التحقيقات، مضيفة أنه تم إبلاغ أسرتي الرجلين اللذين توفيا. وأثار حادث مقتل ايمليانو سالا ردود فعل واسعة خاصة أن اللاعب كان حديث الانتقال من ناديه الفرنسي إلى الدوري الإنجليزي.
وأضاف سايمون لصحيفة "مترو" الإنجليزية: "كجزء من هذا التحقيق، علينا أن نفكر فيما إذا كان هناك أي دليل على أي جريمة يشتبه في ارتكابها، ونتيجة للتحقيقات التي أجريناها اليوم، الأربعاء 19 يونيو 2019، اعتقلنا رجلا عمره 64 عامًا من منطقة شمال يوركشاير للاشتباه في القتل الخطأ من خلال عمل غير قانوني". واختفى
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خاما-بليات-لاعب-زيمبابوي‎

خاما بيليات: متشوقون لمواجهة منتخب مصر

كشف الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز السابق عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث قال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران منتخب بلاده الذي خاضه على استاد السكة الحديد، إنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم إفريقيا.
جيامباولو‎

رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
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قبل موقعة زيمبابوي.. الخطيب في مران المنتخب «صورة»

ظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مران المنتخب الوطني، المقام على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي المُقرر لها يوم الجمعة المُقبل، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق البطولة بداية من الجمعة المُقبل وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وتواجد رئيس الأهلي في تدريبات الفراعنة الاستعدادية لمواجهة زيمبابوي، وحرص الخطيب على مساندة اللاعبين قبل افتتاح مشوارهم في البطولة الإفريقية، والشد من أزرهم ومطالبتهم بأقصى جهد، حتى يتمكنوا من التتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخهم.
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فان-دايك‎

فان دايك يرحب باستقبال صافرات الاستهجان الإنجليزية

قال مدافع المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، إنه لا يهتم على الإطلاق بصافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وبالصافرات التي تعرض لها في النهائي أمام البرتغال من قبل بعض الجماهير الإنجليزية التي حضرت تلك المباراة، وقال فان دايك: "لا أهتم إذا أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضدي أو ضد الفريق، نحن نحاول فقط الفوز بالمباريات، ونعرف بأن هناك دعما كبيرا خلفنا، وفي نهاية اليوم نحن من نحدد نتيجة المباراة من خلال القيام بعملنا، لا نتأثر بتلك الصافرات".
انجلترا‎

انجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

حصل المنتخب الإنجليزى بقيادة جاريث ساوثجيت على المركز الثالث بالنسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد إنتهاء الوقت الأصلى من المباراة، والوقت الإضافى بالتعادل السلبى بعد أداء قوى من جانب لاعبي المنتخبين، في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب دومافونسو هنريكيز في البرتغال، حيث حرم منتخب انجلترا الذى سيطر على أغلب أوقات المباراة من التقدم فى المباراة أكثر من ثلاث مرات على مرمى الحارس سومر.
مباراة-هولندا-وانجلترا (1)

هولندا تصعق إنجلترا وتصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب الهولندي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب «ملعب أفونسو هنريكيس» بالبرتغال، في نصف نهائي البطولة، ودخل الفريقان المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، وتبادلا السيطرة على الكرة ومجريات اللعب، ونجح المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، في تسجيل هدف التقدم عن طريق ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأسود الثلاث بنتيجة 1-0.
رمضان-صبحى

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي

كشف نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب نهائيًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث نفى شوقي التوصل لأي اتفاق من أي نوع يسمح باستمرار اللاعب مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته في الأول من يوليو المقبل، كان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 850 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها نادي هيدرسفيلد، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
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