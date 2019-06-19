رياضة

قبل موقعة زيمبابوي.. الخطيب في مران المنتخب «صورة»

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
ظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مران المنتخب الوطني، المقام على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي المُقرر لها يوم الجمعة المُقبل، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق البطولة بداية من الجمعة المُقبل وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وتواجد رئيس الأهلي في تدريبات الفراعنة الاستعدادية لمواجهة زيمبابوي، وحرص الخطيب على مساندة اللاعبين قبل افتتاح مشوارهم في البطولة الإفريقية، والشد من أزرهم ومطالبتهم بأقصى جهد، حتى يتمكنوا من التتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخهم.
وتوج محمود الخطيب مع المنتخب المصري ببطولة أمم إفريقيا مرة واحدة فقط عام 1986 وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقى عام 1983، كما توج بخمسة ألقاب إفريقية مع الأهلي بواقع بطولتي دوري أبطال إفريقيا و3 بطولات أبطال الكؤوس بجانب إحرازه 37 هدفا مع الأهلي في البطولات الإفريقية وكان الهداف التاريخي حتى 2012. ونالت
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خاما بيليات: متشوقون لمواجهة منتخب مصر

كشف الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز السابق عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث قال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران منتخب بلاده الذي خاضه على استاد السكة الحديد، إنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم إفريقيا.
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رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
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تطورات فى قضية «سالا».. واشتباه فى القتل بالخطأ

كشفت الشرطة البريطانية، أنها اعتقلت رجلا للاشتباه فيه للقتل الخطأ، على صلة بمقتل إيميليانو سالا لاعب كرة القدم الأرجنتيني، المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي. وكشف متحدث باسم شرطة دورست في تصريحات صحفية أن رجلا عمره 64 عامًا تم اعتقاله ثم أطلق سراحه بينما تستمر التحقيقات، مضيفة أنه تم إبلاغ أسرتي الرجلين اللذين توفيا. وأثار حادث مقتل ايمليانو سالا ردود فعل واسعة خاصة أن اللاعب كان حديث الانتقال من ناديه الفرنسي إلى الدوري الإنجليزي.
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الحضري والخطيب يتفوقان على محمد صلاح في قائمة الأفضل

تستعد مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، لاختيار أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية، بعدما اختارت المجلة قائمة مكونة من 30 لاعبًا في تاريخ القارة السمراء، والتي شهدت وجود 4 لاعبين مصريين في القائمة، وهم كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، عصام الحضري قائد المنتخب الوطني السابق، محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وحل الحضري في المركز الحادي عشر، متفوقًا على بيبو الذي احتل المركز الثالث عشر، وصلاح السابع عشر، وتريكة الذي احتل المركز الثامن عشر.
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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رغم تعيين مدرب جديد.. الأزمات تتوالى في سلة الأهلي

تفجرت أكثر من أزمة داخل قطاع كرة السلة بالأهلي، عقب تعيين طارق الغنام نجم الفريق المعتزل حديثا مديرا إداريا لفريق السلة بالنادي مع أشرف توفيق المدير الفني الجديد، خلفا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته. قرار مجلس الإدارة فجر أزمتين داخل فريق كرة السلة الأولى بدأت باعتذار رضا السيد إداري الفريق منذ فترة طويلة عن استكمال مهمته مع الفريق، بعد رفض شكواه لرؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، التي أكد خلالها أنه الأكفأ لمنصب المدير الإداري، وأن الغنام لا يمتلك مؤهلات المنصب؛ لأنه لم يمارس أي نشاطات إدارية تؤهله لهذه المهمة.
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الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناء على نتائج اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي عقده أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز والتي لم يتحدد موعد إقامتها، وقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بتسليم شكوى النادي إلى اللجنة اليوم الأحد بمقر الجبلاية، حيث تقدم المستشار القانوني للنادي بالشكوى بعد أن قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والأولمبية أمام جميع الجهات.
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