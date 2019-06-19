قبل موقعة زيمبابوي.. الخطيب في مران المنتخب «صورة»

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

محمود الخطيب

ظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مران المنتخب الوطني، المقام على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي المُقرر لها يوم الجمعة المُقبل، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق البطولة بداية من الجمعة المُقبل وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وتواجد رئيس الأهلي في تدريبات الفراعنة الاستعدادية لمواجهة زيمبابوي، وحرص الخطيب على مساندة اللاعبين قبل افتتاح مشوارهم في البطولة الإفريقية، والشد من أزرهم ومطالبتهم بأقصى جهد، حتى يتمكنوا من التتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخهم.

وتوج محمود الخطيب مع المنتخب المصري ببطولة أمم إفريقيا مرة واحدة فقط عام 1986 وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقى عام 1983، كما توج بخمسة ألقاب إفريقية مع الأهلي بواقع بطولتي دوري أبطال إفريقيا و3 بطولات أبطال الكؤوس بجانب إحرازه 37 هدفا مع الأهلي في البطولات الإفريقية وكان الهداف التاريخي حتى 2012. ونالت