التضامن: الإقبال على علاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل محمد صلاح (فيديو)

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

محمد صلاح

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن التفاعل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي تطوع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي في المشاركة بها. وأضاف"عثمان" خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء: أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر العلاج للمدمنين في سرية تامة ومجانا. وناشد مساعد وزير التضامن بالمساعدة في الصندوق، وعدم ربط المخدرات بالقدرة البدنية والجنسية.

وحملة "أنت أقوى من المخدرات"، جزء من الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر مايو عام 2015، مستندة إلى دراسة حددت بدقة المفاهيم المغلوطة بين الشباب بشأن مشكلة المخدرات، بجانب تحديدها الدقيق للفئة المستهدفة وللرسائل الموجهة لكل فئة.وسعت حملة "أنت أقوى من المخدرات" منذ البداية على