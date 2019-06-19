رياضة

رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

تحرير:محمد جمال ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
ماركو جيامباولو
ماركو جيامباولو
أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
ووفقا لموقع ميلان الرسمي فإن الإيطالي البالغ 52 عاما سيبدأ عمله الرسمي في قيادة الفريق في التاسع من يوليو المقبل. يذكر أن جاتوزو لعب 387 مباراة مع ميلان كلاعب، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2017، إلا أن ميلان عانى كثيرًا في السنوات الأخيرة في الوقت الذي يهيمن فيه اليوفي بصورة واضحة على الكرة الإيطالية. وفشل
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خاما بيليات: متشوقون لمواجهة منتخب مصر

كشف الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز السابق عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث قال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران منتخب بلاده الذي خاضه على استاد السكة الحديد، إنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم إفريقيا.
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قبل موقعة زيمبابوي.. الخطيب في مران المنتخب «صورة»

ظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مران المنتخب الوطني، المقام على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي المُقرر لها يوم الجمعة المُقبل، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق البطولة بداية من الجمعة المُقبل وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وتواجد رئيس الأهلي في تدريبات الفراعنة الاستعدادية لمواجهة زيمبابوي، وحرص الخطيب على مساندة اللاعبين قبل افتتاح مشوارهم في البطولة الإفريقية، والشد من أزرهم ومطالبتهم بأقصى جهد، حتى يتمكنوا من التتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخهم.
إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي‎

تطورات فى قضية «سالا».. واشتباه فى القتل بالخطأ

كشفت الشرطة البريطانية، أنها اعتقلت رجلا للاشتباه فيه للقتل الخطأ، على صلة بمقتل إيميليانو سالا لاعب كرة القدم الأرجنتيني، المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي. وكشف متحدث باسم شرطة دورست في تصريحات صحفية أن رجلا عمره 64 عامًا تم اعتقاله ثم أطلق سراحه بينما تستمر التحقيقات، مضيفة أنه تم إبلاغ أسرتي الرجلين اللذين توفيا. وأثار حادث مقتل ايمليانو سالا ردود فعل واسعة خاصة أن اللاعب كان حديث الانتقال من ناديه الفرنسي إلى الدوري الإنجليزي.
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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جاتوزو يرحل عن ميلان بعد الغياب عن دوري الأبطال

يستعد الإيطالي جينارو جاتوزو للرحيل عن تدريب ميلان، وذلك بعد لقائه مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديز أمس الإثنين، وذلك حسب "سكاي" الإيطالية، وفشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للموسم السادس على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر وأتلانتا اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز الموسم المقبل، وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر من عام 2017، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس وهذا الموسم في المركز الخامس.
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من يحسم صراع دوري الأبطال في الكالتشيو اليوم؟

تختتم، اليوم الأحد، مباريات موسم 2018- 2019 في الدوري الإيطالي "كالتشيو"، إذ ستحسم خلال مواجهات اليوم هوية الفريق الذي سيتأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، إلى جانب الفرق الهابطة، وضمن يوفنتوس بالفعل التتويج بلقب البطولة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة نابولي الوصيف، وسيكون الصراع مشتعلا على خطف المركزين الثالث والرابع للتأهل لدوري الأبطال، ويحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 66 وهو نفس رصيد إنتر في المركز الرابع، ويملك ميلان 65 نقطة في المركز الخامس، وروما 63 نقطة في المركز السادس.
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رسميا.. توماس توخيل يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل إلى يونيو 2021، وحل المدرب السابق لفريق بروسيا دورتموند الألماني في باريس مايو 2018 ليوقع على عقد يمتد لموسمين مع الفريق الباريسي، ومددت إدارة سان جيرمان عقد توخيل لموسم إضافي لينتهي العقد الجديد في يونيو 2021، وتوّج توخيل مع الفريق الباريسي هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي وقاده إلى إحراز السوبر الفرنسي لكنه فشل في التتويج بكأس فرنسا، كما توقفت رحلة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند محطة ثمن النهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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