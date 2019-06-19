رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

تحرير:محمد جمال ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

ماركو جيامباولو

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).

ووفقا لموقع ميلان الرسمي فإن الإيطالي البالغ 52 عاما سيبدأ عمله الرسمي في قيادة الفريق في التاسع من يوليو المقبل. يذكر أن جاتوزو لعب 387 مباراة مع ميلان كلاعب، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2017، إلا أن ميلان عانى كثيرًا في السنوات الأخيرة في الوقت الذي يهيمن فيه اليوفي بصورة واضحة على الكرة الإيطالية. وفشل