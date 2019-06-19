خاما بيليات: متشوقون لمواجهة منتخب مصر

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

خاما بيليات

كشف الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز السابق عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث قال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران منتخب بلاده الذي خاضه على استاد السكة الحديد، إنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم إفريقيا.

أضاف بيليات أن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة للغاية لكنه أكد أن الجميع متشوق ومتحمس لتلك المباراة، معربا عن أمله في أن يحقق منتخب زيمبابوي المفاجأة ويصل لأبعد نقطة، رغم قوة الفريق المصري صاحب الإمكانات الهائلة، على حد وصفه. وأشاد بيليات بالدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه



أضاف بيليات أن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة للغاية لكنه أكد أن الجميع متشوق ومتحمس لتلك المباراة، معربا عن أمله في أن يحقق منتخب زيمبابوي المفاجأة ويصل لأبعد نقطة، رغم قوة الفريق المصري صاحب الإمكانات الهائلة، على حد وصفه.



وأشاد بيليات بالدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه لاعب عالمي ومن أفضل لاعبي العالم حاليا، مضيفا أن مواجهته ستكون ممتعة وأن الفراعنة في المجمل لديهم إمكانات هائلة.



ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الجمعة المقبل أمام منتخب زيمبابوي، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى التي تضم كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.