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كريم عبدالعزيز «مقلوب» في بوستر «الفيل الأزرق 2»

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
كريم عبد العزيز مع هند صبري ونيللي كريم
كريم عبد العزيز مع هند صبري ونيللي كريم
نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "بوستر" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، الذي سيطرح في دور السينما خلال عيد الأضحى المقبل. وظهر كريم مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو يرتدي زيًّا يبدو وكأنه من الحقبة المملوكية، وكتب: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي، باللغة الإنجليزية على المنشور قائلة: "لا أستطيع الانتظار"، فيما أبدى الجمهور حماسه للفيلم، الذي يعود به "عبدالعزيز" بعد غياب.
يذكر أن "عبدالعزيز" نشر الأسبوع الماضي، تريلر الفيلم عبر صفحته على "فيسبوك"، ليحتل اسم الفيلم سريعًا "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، فرغم قصر مدة البرومو، إلا أنه كشف الكثير بشأن قصة الفيلم، لكنه لم يفصح عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته،
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7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
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أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده..نجوم يهنئونه: أنت الأفضل

احتفل الفنان أحمد مكي، بعيد ميلاده الـ39، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1980، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام": "أيوه جوزاء.. مش بإيدي والله.. عيد ميلادي صادف رقم غريب السنة دي 19.6.19، شكرًا ليكم عشان افتكرتوا عيد ميلادي وكل سنة وأنتم طيبين". وحرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة له، ومنهم كريم قاسم، حيث كتب: "كل سنة وأنت طيب يا مكي.. أنت الأفضل"، وعمرو عبدالجليل كتب: "كل سنة وأنت طيب يا مكي"، وعلي ربيع كتب: "كل سنة وأنت طيب يا كبير أوي"، وكريم عفيفي كتب: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل خلق الله"، وغيرهم.
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رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز: لا تكابر برجولتك

وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رسالة إلى كل رجل "يعتقد أنه أقوى أو أهم من المرأة"، وقالت: "لم تخلق المرأة ليكسرها رجل، بل خلقت امرأة لتنجب رجلا، فلا تكابر برجولتك على النساء، فالتي علمتك الرجولة امرأة". وتساءل الجمهور عمن تقصده ياسمين برسالتها، التي تأتي بعد شهور قليلة من الأزمة التي وقعت بينها وبين طليقها المنتج محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج، حيث تبادل الطرفان في عدة مناسبات "الهمز واللمز" عبر السوشيال ميديا.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
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هؤلاء يشاركون وآخرون يغيبون عن «الفيل الأزرق 2»

كشف الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي طُرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وحقق في أقل من 24 ساعة نحو 4 ملايين مشاهدة، عن انضمام نجوم جدد إلى العمل واختفاء آخرين ساهموا في نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات تجاوزت 35 مليون جنيه في دور العرض عام 2014. ويعتمد الجزء الثاني بشكل رئيسي على البطلين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، بينما اختفى النجوم خالد الصاوي "الدكتور شريف"، وشيرين رضا "ديجا"، ولبلبة "الدكتورة صفاء"، ومحمد ممدوح "سامح"، ودارين حداد "مايا"، ما يشير إلى أنهم لن يشاركوا في الجزء الثاني المنتظر طرحه في عيد الأضحى.
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تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.
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رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
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