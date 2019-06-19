كريم عبدالعزيز «مقلوب» في بوستر «الفيل الأزرق 2»

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

كريم عبد العزيز مع هند صبري ونيللي كريم

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "بوستر" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، الذي سيطرح في دور السينما خلال عيد الأضحى المقبل. وظهر كريم مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو يرتدي زيًّا يبدو وكأنه من الحقبة المملوكية، وكتب: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي، باللغة الإنجليزية على المنشور قائلة: "لا أستطيع الانتظار"، فيما أبدى الجمهور حماسه للفيلم، الذي يعود به "عبدالعزيز" بعد غياب.

يذكر أن "عبدالعزيز" نشر الأسبوع الماضي، تريلر الفيلم عبر صفحته على "فيسبوك"، ليحتل اسم الفيلم سريعًا "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، فرغم قصر مدة البرومو، إلا أنه كشف الكثير بشأن قصة الفيلم، لكنه لم يفصح عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته،