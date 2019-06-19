«ضربت راسه في الحيط».. حبس متهمة بقتل حماها في بولاق

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

حبس - أرشيفية

تجردت «إيمان» من كل معاني الإنسانية بعدما تلاشت من قلبها الرحمة، وأقدمت على قتل والد زوجها المحبوس فى إحدى القضايا وضربت رأسه في الحائط مرات عديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتضررها من رعايته إذ إنه يتبرز على نفسه ويعاني من أمراض الشيخوخة، واعترفت بعد ضبطها بأنها حاولت قتله من ثلاث أيام إذ قامت بقطع رسغ يده، ولكنها سرعان ما انتابها شعور بالندم وقدمت له الإسعافات الأولية ولف الجرح لمنع النزيف إلا أنها كررت محاولتها لقتله مرة أخرى فقامت بضرب رأسه في الحائط.

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة إخطارا بالاشتباه في وفاة مسن داخل شقة ببولاق الدكرور، انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث لمحل الواقعة، وتبين من الفحص أن مفتش الصحة أثناء توقيعه الكشف الطبي اشتبه في وجود شبهة جنائية. كشفت التحريات عن أن المجني عليه يدعى"زاهر.م"80 عاما، به جرح قطعي برسغ