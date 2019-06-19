جريمة

«ضربت راسه في الحيط».. حبس متهمة بقتل حماها في بولاق

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
تجردت «إيمان» من كل معاني الإنسانية بعدما تلاشت من قلبها الرحمة، وأقدمت على قتل والد زوجها المحبوس فى إحدى القضايا وضربت رأسه في الحائط مرات عديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتضررها من رعايته إذ إنه يتبرز على نفسه ويعاني من أمراض الشيخوخة، واعترفت بعد ضبطها بأنها حاولت قتله من ثلاث أيام إذ قامت بقطع رسغ يده، ولكنها سرعان ما انتابها شعور بالندم وقدمت له الإسعافات الأولية ولف الجرح لمنع النزيف إلا أنها كررت محاولتها لقتله مرة أخرى فقامت بضرب رأسه في الحائط.
تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة إخطارا بالاشتباه في وفاة مسن داخل شقة ببولاق الدكرور، انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث لمحل الواقعة، وتبين من الفحص أن مفتش الصحة أثناء توقيعه الكشف الطبي اشتبه في وجود شبهة جنائية. كشفت التحريات عن أن المجني عليه يدعى"زاهر.م"80 عاما، به جرح قطعي برسغ
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حضانة-الام-للصغار (2)

بعد انفصال الأبوين..ما حدود السفر بـ«الصغير» للخارج؟

نزاعات قضائية عدة تدور داخل أروقة وساحات محاكم الأسرة، تتعلق بشأن حضانة الطفل الصغير، بعد انفصال الأبوين، ليجد الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، يدخل بعدها في دوامة كبرى لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، ويقع ضحية لصراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، وبعد حكم المحكمة سواء للأب أو للأم بأحقيته في حضانة الصغير، تتزايد الخلافات ويتداخل العند والمكابرة بين الزوج والزوجة، بصورة تعود بأثر سلبي على نفسية الطفل.
انتحار

وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
ام-تبحث-عن-لولادها في-العراق‎ (5)

التحرير نشرت القصة..عراقيون يبحثون عن أولاد أم مصرية

سيدة وأم مصرية من شربين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية تزوجت من عراقي الجنسية، وسافرت معه للعراق وأنجبت منه 5 أطفال، وغادرت العراق، وبعدها اندلعت حرب الكويت وحالت بينها وبين أطفالها ولم تستطع السفر في ظل تلك الظروف، لم يحاول زوجها التواصل معها وانقطعت أخباره هو وأطفالها ولم تعرف لهم طريقا. "التحرير" نشرت القصة أمس ولاقت قصتها تفاعلا وتعاطفا لدى كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي استجابة سريعة تطوع مواطنون عراقيون للبحث عن أولاد السيدة، وتواصلوا مع «التحرير» طالبين عنوان طليقها العراقي السابق للبحث عن أولادها؛ أملا في عودتهم لأحضانها.
اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
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طعنات-سكين-جريمة

شق بطنه.. تفاصيل مقتل بائع بطيخ بولاق

تباشر نيابة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة مقتل بائع بطيخ على يد زميله بعدما سدد له عدة طعنات قاتلة بمنطقة البطن، على غرار نشوب مشاجرة بينهما، وذلك بسبب الخلاف على مكان فرش البضاعة، ليسقط المجني عليه غارقا فى دمائه، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتم إيداعه المشرحة.. من جانبها أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير واف بسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وإرساله إلى المعمل الجنائي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة التحري حول الواقعة.
جثة

تفريغ الكاميرات لكشف هوية المتهمين بقتل شاب بالسلام

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص وشاب في إحدى شوارع مدينة النهضة بالسلام بسبب خلافات بينهم انتهت بمقتل الشاب بعدما سددوا له طعنات عديدة، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، ليقوم الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة، وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبانتقال رجال المباحث بالقسم، وبإجراء الفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنات. ودلت التحريات الأولية على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وبين الشاب، فيما يكثف ضباط القسم من جهودهم لضبط المتهمين.
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