الحكومة: تعويض أهالي النوبة المتضررين منذ 117 سنة (فيديو)

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

السد العالي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد 11700 مواطن نوبي لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالي في الستينات أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902 (أي قبل 117 سنة)، مشيرًا إلى أن مطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة، ولم يستجب لهم أحد، مثلما استجاب لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مساء الأربعاء، أنه في خلال سبتمبر المقبل سيتم تسليم الحقوق لأصحابها من أهالي النوبة.

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحقا للتعويض من متضرري تعلية السد العالي و7865 مستحقا للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر