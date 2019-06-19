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الحكومة: تعويض أهالي النوبة المتضررين منذ 117 سنة (فيديو)

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
السد العالي
السد العالي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد 11700 مواطن نوبي لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالي في الستينات أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902 (أي قبل 117 سنة)، مشيرًا إلى أن مطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة، ولم يستجب لهم أحد، مثلما استجاب لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مساء الأربعاء، أنه في خلال سبتمبر المقبل سيتم تسليم الحقوق لأصحابها من أهالي النوبة.
وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحقا للتعويض من متضرري تعلية السد العالي و7865 مستحقا للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر
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التضامن: الإقبال على علاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل محمد صلاح (فيديو)

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن التفاعل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي تطوع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي في المشاركة بها. وأضاف"عثمان" خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء: أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر العلاج للمدمنين في سرية تامة ومجانا. وناشد مساعد وزير التضامن بالمساعدة في الصندوق، وعدم ربط المخدرات بالقدرة البدنية والجنسية.
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ضبط مسئول الإدارة الهندسية بطوخ لإصدار تراخيص مزورة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء القبض على أحد مسؤلى الإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار لآخر بسبب التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية. كان محمد خيري رئيس مجلس طوخ لاحظ وجود تلاعب في بعض تراخيص البناء، وأحال الأمر للشؤون القانونية التي أحالت الواقعة إلى النيابة التي أثبتت وجود التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية وأمرت بإلقاء القبض على أحد مسؤولي الإدارة الهندسية وضبط وإحضار آخر.
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«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
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أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.
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شروط الحكومة لمنح تراخيص «مزارع التماسيح» في مصر

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن منحها تراخيص تقضي بإقامة مزارع لإنتاج التماسيح فى مصر، مع وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان سلامة المواطنين، أولها ألا تقل مساحة المزرعة عن 2.5 فدان، وموافقة جهاز شؤون البيئة، وموافقة الجهة الأمنية الواقعة في نطاقها المزرعة، وكذلك موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقعة في نطاقها مزرعة التماسيح، وموافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح وسجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكي وصورة البطاقة الشخصية ورسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة.
بنيامين نتنياهو

غدا المهلة الأخيرة.. هل يفشل نتنياهو في تشكيل حكومة؟

يوم واحد فقط تبقى قبل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمات عدة لإقناع شركائه في التحالف للموافقة على تشكيل الحكومة، الأمر الذي يهدد بدخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وسط تزايد الاحتمالات بعقد انتخابات جديدة في 17 سبتمبر المقبل. في الوقت نفسه، مرر الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود ميكي زوهار، يدعو إلى حل الكنيست بموافقة 66 عضوا، ورفض 44 آخرين.
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قانون البنوك الجديد.. قيود على العملات المشفرة والنقود الإلكترونية

حظر مشروع قانون البنوك الجديد "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي"، والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود، وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم وتعزيزا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
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