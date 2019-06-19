محمد صلاح يكشف عن حذائه في كأس الأمم الإفريقية

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

محمد صلاح

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني عن حذائه الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ظهر حذاء نجم ليفربول باللون الأزرق الداكن وعليه 3 علامات صفراء بالإضافة إلى وجود اسمه على الحذاء عند الجزء الخاص بكعب القدم، ونشر صلاح صورة حذائه على الاستوري الخاص بالحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويستعد محمد صلاح رفقة زملائه في المنتخب الوطني لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الجمعة المقبل أمام منتخب زيمبابوي، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى التي تضم كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. يذكر أن الدولي المصري محمد صلاح حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي