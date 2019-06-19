رويترز: الحوثيون قصفوا محطة كهرباء في السعودية

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

تفجير - صورة أرشيفية

نقلت قناة المسيرة التليفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم مساء الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز، بحسب "رويترز". وقالت الوكالة، إنه لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية. وأشارت "رويترز"، إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، تمكن قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة أبها.

وقال إنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أيضًا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح المالكي، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق