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رويترز: الحوثيون قصفوا محطة كهرباء في السعودية

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
تفجير - صورة أرشيفية
تفجير - صورة أرشيفية
نقلت قناة المسيرة التليفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم مساء الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز، بحسب "رويترز". وقالت الوكالة، إنه لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية. وأشارت "رويترز"، إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، تمكن قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة أبها.
وقال إنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أيضًا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح المالكي، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق
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عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، عادل بن أحمد الجبير، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وأضاف الجبير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
خديجة-خطيبة-خاشقجى

ماذا قالت خطيبة خاشقجي عن التقرير الأممي؟

بعد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، رحّبت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، بالتقرير ووصفته بأنه "تطور محل ترحيب". وكتبت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر" باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في مقتل حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب". وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية، كما شددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".
عادل الجبير

أول رد سعودي على التقرير الأممي بشأن مقتل خاشقجي

في أول رد سعودي على تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن التقرير يتضمن تناقضات واضحة. وقال الجبير "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداولته وسائل الإعلام". وأضاف أن "المحاكمات التي تجري في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا"، مؤكدا أن "الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".
قوات-امريكية

هل بدأ العراق أولى خطوات إنهاء وجود القوات الأجنبية؟

أصبحت القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة غير مرحب بها داخل الأراضي العراقية، وتعالت الأصوات المطالبة بإنهاء دور تلك القوات والمطالبة بإخراجها بعد سنوات من وجودها داخل البلاد. فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا واستخدام العراق "كقاعدة" لاستهداف الجهاديين، حاولت كتل سياسية عراقية مقربة من إيران استثمار هذا القرار لتجديد المطالبة بجدولة انسحاب القوات الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية من البلاد. وتعد القوات الأمريكية أهم قوة أجنبية في العراق سواء من ناحية العدد أو التسليح أو طبيعة المهمات التي تقوم بها.
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ميليشيات-الحوثى

بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
الحوثيون

في صنعاء.. تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف العربي في بيان أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة. وشدد التحالف العربي على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، وذلك بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
صاروخ-ايراني

السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
مطار ابها

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
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