رياضة

وكيل أعمال نيمار يحدد وجهة اللاعب المقبلة

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
نيمار
نيمار
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى بعدما غادر الليجا قاصدًا الدوري الفرنسي، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار دا سيلفا الذي نصح نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان بدأ خطواته من أجل عودة نيمار إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يصر على بقاء اللاعب في صفوف الفريق إلا أن وكيل نيمار بدأ تحركاته من أجل رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي.
ويسعى وكيل نيمار لإعادته إلى صفوف فريق برشلونة الذي سبق ولعب معه وحصل في صفوفه على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله لنادي العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو. ويتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول
اقرأ المزيد
155A0113

محمد صلاح يكشف عن حذائه في كأس الأمم الإفريقية

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني عن حذائه الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ظهر حذاء نجم ليفربول باللون الأزرق الداكن وعليه 3 علامات صفراء بالإضافة إلى وجود اسمه على الحذاء عند الجزء الخاص بكعب القدم، ونشر صلاح صورة حذائه على الاستوري الخاص بالحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
خاما-بليات-لاعب-زيمبابوي‎

خاما بيليات: متشوقون لمواجهة منتخب مصر

كشف الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز السابق عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث قال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران منتخب بلاده الذي خاضه على استاد السكة الحديد، إنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم إفريقيا.
جيامباولو‎

رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار

تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
الدوري الإسباني (1)

جيرونا يطالب بإلغاء هبوطه ورفع عدد فرق الدوري إلى 21

تسببت التقارير التي انتشرت حول وجود تلاعب في نتائج المباريات في المباراة الأخيرة لفريق بلد الوليد في الدوري الإسباني في الموسم المنقضي 2018- 2019، إلى طلب جيرونا بفتح تحقيق واضح في تلك الواقعة، إلى جانب تواجد الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني الموسم المقبل حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وذلك على الرغم من هبوط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، بعد إنهائه الموسم المنقضي في المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب، ولكن إذا تم إثبات تلاعب بلد الوليد بنتائج المباريات فسيتغير الوضع، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
مبابي (6)

فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
نيمار و كافاني‎

مطالب بعدم مشاركة نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

طالب فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تورط أسمه في فضيحة قضية اغتصاب، حيث من المقرر أن تبدأ كوبا أمريكا في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، وتستضيف البرازيل البطولة هذا العام، وبعد تردد الأنباء عن فضيحة نيمار دا سيلفا قد يعلن اللاعب غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب صعوبة تركيزه في البطولة التي ستبدأ منتصف شهر يونيو الجاري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org