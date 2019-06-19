وكيل أعمال نيمار يحدد وجهة اللاعب المقبلة

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى بعدما غادر الليجا قاصدًا الدوري الفرنسي، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار دا سيلفا الذي نصح نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان بدأ خطواته من أجل عودة نيمار إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يصر على بقاء اللاعب في صفوف الفريق إلا أن وكيل نيمار بدأ تحركاته من أجل رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي.

ويسعى وكيل نيمار لإعادته إلى صفوف فريق برشلونة الذي سبق ولعب معه وحصل في صفوفه على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله لنادي العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو. ويتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول