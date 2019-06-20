نفاد تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات «فيديو»

أعلن خالد عزيز، المدير التنفيذى لشركة «تذكرتي»، مساء الأربعاء، أن تذاكر جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نفدت بالكامل.
وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «استاد أفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية «ON sport»، أن تذاكر مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من البطولة أمام زيمبابوي، وأمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ثم ضد أوغندا في الجولة الثالثة.
وأشار إلى أن تذاكر الأدوار النهائية للبطولة، سيبدأ طرحها بدءًا من الخميس، مشددًا على أنه لن يتم السماح باسترجع التذاكر أو استبدالها، على أن يتم فتح بوابات استاد القاهرة يوم الجمعة من الساعة 12 ظهرًا.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، في 21 من الشهر
وأشار إلى أن تذاكر الأدوار النهائية للبطولة، سيبدأ طرحها بدءًا من الخميس، مشددًا على أنه لن يتم السماح باسترجع التذاكر أو استبدالها، على أن يتم فتح بوابات استاد القاهرة يوم الجمعة من الساعة 12 ظهرًا.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، في 21 من الشهر الحالي، ثم يلاقي منتخب أوغندا في الجولة الثانية يوم 26، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم 30 من الشهر ذاته.
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، على أن تختتم منافساتها يوم 19 يوليو المقبل.