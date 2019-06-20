رياضة

نفاد تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات «فيديو»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
محمد صلاح - منتخب مصر
محمد صلاح - منتخب مصر
أعلن خالد عزيز، المدير التنفيذى لشركة «تذكرتي»، مساء الأربعاء، أن تذاكر جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نفدت بالكامل. وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «استاد أفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية «ON sport»، أن تذاكر مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من البطولة أمام زيمبابوي، وأمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ثم ضد أوغندا في الجولة الثالثة.
وأشار إلى أن تذاكر الأدوار النهائية للبطولة، سيبدأ طرحها بدءًا من الخميس، مشددًا على أنه لن يتم السماح باسترجع التذاكر أو استبدالها، على أن يتم فتح بوابات استاد القاهرة يوم الجمعة من الساعة 12 ظهرًا. ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، في 21 من الشهر
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قطر وكولومبيا

كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح وسنرى.. من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
نيمار

وكيل أعمال نيمار يحدد وجهة اللاعب المقبلة

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى بعدما غادر الليجا قاصدًا الدوري الفرنسي، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار دا سيلفا الذي نصح نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان بدأ خطواته من أجل عودة نيمار إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يصر على بقاء اللاعب في صفوف الفريق إلا أن وكيل نيمار بدأ تحركاته من أجل رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي.
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صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح وسنرى.. من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
منتخب- مصر

المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
محمد-صلاح (2)

نجم البرتغال: محمد صلاح قادر على حصد الكرة الذهبية

أبدى نونو جوميز نجم المنتخب البرتغالي السابق، سعادته بتواجده في مصر قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في القارة السمراء، معلقًا: «أعتقد أن البطولة ستكون قوية للغاية»، مؤكدا خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أنه يعرف بالطبع عدد من اللاعبين المصريين أمثال محمد صلاح، وأحمد حسن كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه. وأضاف: «محمد صلاح مرشح دائمًا أن يكون أفضل لاعب في البطولة، وأعرف تريزيجية جيدًا فهو لاعب مميز، وأيضا أحمد حسن كوكا المتواجد بالدوري البرتغالي».
منتخب-أوغندا‎

مدرب أوغندا: مصر ليست منافسنا الوحيد في أمم إفريقيا

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تواجد مصر في مجموعته بأمم إفريقيا، يزيدها صعوبة بالنسبة لفريقه، لكنها ليست المنافس الوحيد، وأن فريقه مطالب بعمل حساب لجميع منتخبات المجموعة. وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. وأضاف ديسابر، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، في برنامج «استاد إفريقيا»، على قناة ON sport، أن فريقه استعد للبطولة جيدًا في معسكر أبوظبي الأخير، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم فريقه لمستوى مميز في النهائيات.
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