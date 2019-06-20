نفاد تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات «فيديو»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

محمد صلاح - منتخب مصر

أعلن خالد عزيز، المدير التنفيذى لشركة «تذكرتي»، مساء الأربعاء، أن تذاكر جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نفدت بالكامل. وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «استاد أفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية «ON sport»، أن تذاكر مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من البطولة أمام زيمبابوي، وأمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ثم ضد أوغندا في الجولة الثالثة.

وأشار إلى أن تذاكر الأدوار النهائية للبطولة، سيبدأ طرحها بدءًا من الخميس، مشددًا على أنه لن يتم السماح باسترجع التذاكر أو استبدالها، على أن يتم فتح بوابات استاد القاهرة يوم الجمعة من الساعة 12 ظهرًا. ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، في 21 من الشهر