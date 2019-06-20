محرز: لم أكن أعرف صلاح وسنرى.. من سيساعد بلاده أكثر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

رياض محرز ومحمد صلاح

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».

واختتم: «نحن حاليًا نستعد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وكل لاعب منا سيمثل منتخب بلاده في البطولة، فعلينا التركيز الآن في مساعدتنا لمنتخباتنا ونرى أبعد نقطة يمكن لكل منا الوصول إليها». يذكر أن رياض محرز شارك مع فريقه مانشستر سيتي في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تمكن من حسم البطولة