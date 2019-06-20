رياضة

محرز: لم أكن أعرف صلاح وسنرى.. من سيساعد بلاده أكثر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
رياض محرز ومحمد صلاح
رياض محرز ومحمد صلاح
أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
واختتم: «نحن حاليًا نستعد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وكل لاعب منا سيمثل منتخب بلاده في البطولة، فعلينا التركيز الآن في مساعدتنا لمنتخباتنا ونرى أبعد نقطة يمكن لكل منا الوصول إليها». يذكر أن رياض محرز شارك مع فريقه مانشستر سيتي في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تمكن من حسم البطولة
اقرأ المزيد
قطر وكولومبيا

كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
155A0016

نفاد تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات «فيديو»

أعلن خالد عزيز، المدير التنفيذى لشركة «تذكرتي»، مساء الأربعاء، أن تذاكر جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نفدت بالكامل. وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «استاد أفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية «ON sport»، أن تذاكر مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من البطولة أمام زيمبابوي، وأمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ثم ضد أوغندا في الجولة الثالثة.
نيمار

وكيل أعمال نيمار يحدد وجهة اللاعب المقبلة

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى بعدما غادر الليجا قاصدًا الدوري الفرنسي، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار دا سيلفا الذي نصح نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان بدأ خطواته من أجل عودة نيمار إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يصر على بقاء اللاعب في صفوف الفريق إلا أن وكيل نيمار بدأ تحركاته من أجل رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (1)

محمد صلاح يخطف الأضواء بشارة القيادة (صور)

بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني، نشر الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن سعادته بانتهاء المعسكر التدريبي، للفراعنة، في برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، والذي استمر لمدة 11 يومًا تخللته مباراتان وديتان، الأولى أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف، والثانية أمام غينيا أمس الأحد، وانتهت لصالح منتخبنا بثلاثية مقابل هدف، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (6)

مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (4)

على طريقة صلاح.. حراسة خاصة لماني في مصر (صور)

خرج النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، من قائمة منتخب بلاده أمام نيجيريا في المباراة الودية، التي انطلقت مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق «ميركيور» المطل على قناة السويس، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الجمعة المقبل، وحتى 19 يوليو المقبل. ورصدت الكاميرات «ماني»، جالسًا خارج الملعب لمشاهدة المباراة رفقة زملائه، حيث ظهر خلفه الحراسة الخاصة بتأمينه، وناشد أحدهم بعض الجماهير الملتفة حول نجم الريدز بالابتعاد قليلا.
محمد-صلاح

المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org