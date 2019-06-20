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نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
تعرضت الفنانة ياسمين صبرى لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. ونشرت ياسمين صبرى عددًا من الصور على خاصية «الاستورى» الخاص بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فى إحداها وهى ترتدى ملابس التعقيم داخل أحد المستشفيات، وأظهرت أخرى الأسورة التى تحمل بيانات المريض وقد ارتدتها ياسمين فى يدها، وفى الأخيرة نشرت صورة لباقة من الزهور. ولم توضح الفنانة ياسمين صبرى أسباب نقلها إلى المستشفى إذ لم تكشف مزيدا من التفاصيل بخلاف تلك الصور فقط.
يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى كانت قد شاركت فى سباق المسلسلات الرمضانى بمسلسل «حكايتي»، وشاركها البطولة عدد من نجوم الفن، على رأسهم: أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وإدوارد، وهنادى مهنى، وآخرون.وكانت ياسمين صبرى قد نشرت صورا من كواليس مسلسل «حكايتي» عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات
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إياد نصار: الممر أرهقني جسديا وهذه صعوبات كازابلانكا

يشارك الفنان الأردنى إياد نصار فى موسم عيد الفطر، بفيلمى "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى يتصدر إيرادات الموسم، محققًا أرقاما تجاوزت حتى الآن 40 مليون جنيه، و"الممر" للنجم أحمد عز والذى يحل فى المركز الثانى محققًا نحو 25 مليون جنيه حتى الآن. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان إياد نصار، ليحكى لنا عن كواليس عمله فى "كازابلانكا" وكيف عمل على شخصية "رشيد الطيار" التى يجسدها بالفيلم، وأيضًا الصعوبات التى واجهها خلال تصوير "الممر"، وكيف وجد العمل مع المخرجين شريف عرفة وبيتر ميمى، بالإضافة لأسباب تغيبه عن دراما موسم رمضان الماضى.
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آمال فريد.. حليم أصابها باكتئاب ولهذا السبب اعتزلت

سيدة يغلب على وجهها ملامح العجز، ترتدي ملابس عادية كأغلب السيدات في سنها وتضع غطاء على رأسها يخفي أغلب شعرها الأبيض، تتردد بشكل مستمر على مقهى فى منطقة وسط البلد، ورواده يعرفونها جيدًا.. هكذا كان حال الفنانة الراحلة آمال فريد في أيامها الأخيرة بعدما أنهكها مرض الألزهايمر والوحدة، وكانت قد اعتادت الغياب عن الأضواء حتى أعادتها قبل الرحيل في 19 يونيو 2018، صور لها في حالتها الصعبة أبكت من عرفوها بإطلالتها الجميلة في أفلام الأبيض والأسود، ورغم ذلك لا يتذكرها الجمهور سوى بملامحها الهادئة وبراءتها كإحدى الفنانات اللاتي لمعن في منتصف الخمسينيات.
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حسن حسني.. مشوار ناظر مدرسة الشباب في 6 عقود

الفنان القدير حسن حسني، صاحب مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، قدم خلالها مئات الأعمال التي لا تُنسى للسينما والمسرح والتليفزيون، هو واحد من كبار نجوم الزمن الجميل، كما كان حضوره قاسما مشتركا بين أفلام جيل من النجوم الشباب الذي أعادوا بريق السينما المصرية. وهو مولود في 19 يونيو 1931 بحي القلعة بالقاهرة القديمة، لأب مقاول مبانٍ، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة المحمدية الابتدائية، وهناك أحب التمثيل بفضل مدرس لغة عربية، حيث كان يسند للطلبة أدوارا لكي يقوموا بتجسيدها في حصص المطالعة، وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959.
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«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.
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«حكايتي» 28.. «داليدا» تطرد «فريدة» بعد سرقتها لها

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل «حكايتي» قتل «سليمان» يجسده أحمد بدير، ابن شقيقه «حسام» الذى يجسده إسلام جمال، بعد أن ذهب إليهم ليحرقهم داخل الفيلا، بعد أن قام «أدهم» يجسده أحمد حاتم، بحرق مصنعه، وجاءت الشرطة وحاول «أدهم» أن يحمى والده ويقول إنه من قتله، لكن والده رفض واعترف بفعلته وأكد أنه قتله ليثأر لابنته، وأخذته الشرطة إلى القسم، بينما جاء عرض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من ماركة عالمية تريد أن تشاركها ويكون لها فروع فى كل أنحاء العالم، ووقعت العقود على الفور لكي تنشر اسم (أتيليه صوفيا) فى كل أنحاء العالم وتحقق أمنية والدتها.
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«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
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