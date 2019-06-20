نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ ص

ياسمين صبري

تعرضت الفنانة ياسمين صبرى لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. ونشرت ياسمين صبرى عددًا من الصور على خاصية «الاستورى» الخاص بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فى إحداها وهى ترتدى ملابس التعقيم داخل أحد المستشفيات، وأظهرت أخرى الأسورة التى تحمل بيانات المريض وقد ارتدتها ياسمين فى يدها، وفى الأخيرة نشرت صورة لباقة من الزهور. ولم توضح الفنانة ياسمين صبرى أسباب نقلها إلى المستشفى إذ لم تكشف مزيدا من التفاصيل بخلاف تلك الصور فقط.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى كانت قد شاركت فى سباق المسلسلات الرمضانى بمسلسل «حكايتي»، وشاركها البطولة عدد من نجوم الفن، على رأسهم: أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وإدوارد، وهنادى مهنى، وآخرون.وكانت ياسمين صبرى قد نشرت صورا من كواليس مسلسل «حكايتي» عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات