نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية
تحرير:التحرير
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ ص
ياسمين صبري
تعرضت الفنانة ياسمين صبرى لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى.
ونشرت ياسمين صبرى عددًا من الصور على خاصية «الاستورى» الخاص بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فى إحداها وهى ترتدى ملابس التعقيم داخل أحد المستشفيات، وأظهرت أخرى الأسورة التى تحمل بيانات المريض وقد ارتدتها ياسمين فى يدها، وفى الأخيرة نشرت صورة لباقة من الزهور.
ولم توضح الفنانة ياسمين صبرى أسباب نقلها إلى المستشفى إذ لم تكشف مزيدا من التفاصيل بخلاف تلك الصور فقط.
يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى كانت قد شاركت فى سباق المسلسلات الرمضانى بمسلسل «حكايتي»، وشاركها البطولة عدد من نجوم الفن، على رأسهم: أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وإدوارد، وهنادى مهنى، وآخرون.وكانت ياسمين صبرى قد نشرت صورا من كواليس مسلسل «حكايتي» عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات
يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى كانت قد شاركت فى سباق المسلسلات الرمضانى بمسلسل «حكايتي»، وشاركها البطولة عدد من نجوم الفن، على رأسهم: أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وإدوارد، وهنادى مهنى، وآخرون.
وكانت ياسمين صبرى قد نشرت صورا من كواليس مسلسل «حكايتي» عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها.
وكتبت ياسمين: «خلصت حكايتي.. أتمنى إني أكون قدرت أوصل قصة فيها حب وطموح وصبر حكايتي كان حتة من قلبي وأتمنى تكونو عشتوها معايا عيد سعيد عليكم».
وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تتوفى أمها أمام عينيها، وتجبرها عائلتها على الزواج، لتهرب ليلة زفافها إلى محافظة الإسكندرية، وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، ولكنها تصبح مهددة بالقتل.