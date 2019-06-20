رياضة

كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص
قطر وكولومبيا
قطر وكولومبيا
انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
واستمرت محاولات منتخب كولومبيا الهجومية بعد فرض سيطرته على اللقاء، لإحراز هدف التقدم، قابله دفاع قوي من لاعبي منتخب العنابي، ووصلت نسبة استحواذ المنتخب الكولومبي إلى 68 %، مقابل 32 % لمنافسه، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، استمر شد وجذب الفريقين، لكن منتخب كولومبيا حافظ على
اقرأ المزيد
صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح وسنرى.. من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
155A0016

نفاد تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات «فيديو»

أعلن خالد عزيز، المدير التنفيذى لشركة «تذكرتي»، مساء الأربعاء، أن تذاكر جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نفدت بالكامل. وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «استاد أفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية «ON sport»، أن تذاكر مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من البطولة أمام زيمبابوي، وأمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ثم ضد أوغندا في الجولة الثالثة.
نيمار

وكيل أعمال نيمار يحدد وجهة اللاعب المقبلة

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى بعدما غادر الليجا قاصدًا الدوري الفرنسي، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار دا سيلفا الذي نصح نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان بدأ خطواته من أجل عودة نيمار إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يصر على بقاء اللاعب في صفوف الفريق إلا أن وكيل نيمار بدأ تحركاته من أجل رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميسى

الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
قطر‎ (2)

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
ميسى

سقوط ميسي ورفاقه يهيمن على الصحف الأرجنتينية

لم يمر سقوط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم الأحد في كوبا أمريكا أمام كولومبيا بهدفين دون في مستهل مشواره بالبطولة من توقيع كل من روجير مارتينيز ودوفان زاباتا، مرور الكرام، على الصحف الأرجنتينية التي أعربت عن خيبة أملها من تلك البداية الضعيفة، وعنونت صحيفة "La Nacion": "ظهور أول مخيب للآمال، بينما قست صحيفة "El Dia de La Plata" بعدما عنونت: "كما هو الحال دائمًا، عندما تشعر بالإثارة، يحبطك المنتخب الوطني، أما صحيفة "أوليه" فعنونت: "ضربة قوية وبداية سيئة".
المعز علي لاعب منتخب قطر

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org