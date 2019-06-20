كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص

قطر وكولومبيا

انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.

واستمرت محاولات منتخب كولومبيا الهجومية بعد فرض سيطرته على اللقاء، لإحراز هدف التقدم، قابله دفاع قوي من لاعبي منتخب العنابي، ووصلت نسبة استحواذ المنتخب الكولومبي إلى 68 %، مقابل 32 % لمنافسه، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، استمر شد وجذب الفريقين، لكن منتخب كولومبيا حافظ على