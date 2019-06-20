مصرع 17 مدنيا و11 مسلحا في غارات جوية شمال غرب سوريا

تحرير:وكالات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص

غارات جوية في سوريا - أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 مدنيًا، و11 مسلحًا، لقوا مصرعهم في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد. وأشار المرصد السوري إلى مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصور وكالة «فرانس برس» إن غارات النظام السوري دمرت محال تجارية، وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت مصور «فرانس برس» إلى «تطاير أشلاء» على بعد أكثر من 100 متر من موقع الضربة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ سارعت إلى انتشال جثث من تحت الأنقاض.كما قتل 4 مدنيين في غارات جوية استهدفت بلدات قريبة في جنوب إدلب، بينما قتل آخر في غارة إضافية استهدفت أطراف المدينة، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأكد المصدر نفسه نبأ مقتل 11 مسلحا في شمال محافظة حماة إثر قصف للنظام السوري، وذلك غداة