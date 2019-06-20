أبو ريدة: نخطط لاستضافة سوبر أوروبي ومونديال الشباب
تحرير:سعد الدين محمود٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص
هاني أبو ريدة
أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه خلال الفترة المقبلة يجب أن نفكر فى الانتقال بالكرة المصرية إلى العالمية، موضحًا أن البداية يجب أن تكون باستضافة مباراة «سوبر» لأحد الدوريات الأوروبية الكبرى بدءًا من العام المقبل.
وأضاف أبو ريدة، خلال تصريحاته مساء الأربعاء بقناة «TIME SPORTS»، أن بطولة الأمم الإفريقية ستمنح مصر ظهورا مشرفا أمام العالم، من ملاعب وفنادق على أعلى مستوى، فضلًا عن استقبال المنتخبات المميز في المطارات بفضل مجهودات جميع المسؤولين في الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الظهور الجيد للجماهير في المدرجات خلال البطولة سيمنح مصر مزيدا من ردود الأفعال العالمية الطيبة للبطولة، مؤكدًا أن السنوات المقبلة يجب أن تشهد إقامة ملاعب جديدة في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، حتى تصبح مصر قادرة على تنظيم كأس العالم مستقبلًا.
وكشف رئيس اتحاد الكرة المصري، أن هناك
وأشار إلى أن الظهور الجيد للجماهير في المدرجات خلال البطولة سيمنح مصر مزيدا من ردود الأفعال العالمية الطيبة للبطولة، مؤكدًا أن السنوات المقبلة يجب أن تشهد إقامة ملاعب جديدة في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، حتى تصبح مصر قادرة على تنظيم كأس العالم مستقبلًا.
وكشف رئيس اتحاد الكرة المصري، أن هناك تفكيرا في استضافة بطولة كأس العالم للشباب في المستقبل القريب، خاصة بعدما أصبحت جميع الملاعب جاهزة لاستقبال البطولات الكبرى.
وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الحالي، وحتى 19 يوليو المقبل، والتي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.