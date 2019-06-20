رياضة

أبو ريدة: نخطط لاستضافة سوبر أوروبي ومونديال الشباب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه خلال الفترة المقبلة يجب أن نفكر فى الانتقال بالكرة المصرية إلى العالمية، موضحًا أن البداية يجب أن تكون باستضافة مباراة «سوبر» لأحد الدوريات الأوروبية الكبرى بدءًا من العام المقبل. وأضاف أبو ريدة، خلال تصريحاته مساء الأربعاء بقناة «TIME SPORTS»، أن بطولة الأمم الإفريقية ستمنح مصر ظهورا مشرفا أمام العالم، من ملاعب وفنادق على أعلى مستوى، فضلًا عن استقبال المنتخبات المميز في المطارات بفضل مجهودات جميع المسؤولين في الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الظهور الجيد للجماهير في المدرجات خلال البطولة سيمنح مصر مزيدا من ردود الأفعال العالمية الطيبة للبطولة، مؤكدًا أن السنوات المقبلة يجب أن تشهد إقامة ملاعب جديدة في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، حتى تصبح مصر قادرة على تنظيم كأس العالم مستقبلًا. وكشف رئيس اتحاد الكرة المصري، أن هناك
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قطر وكولومبيا

كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح.. وسنرى من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
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نفاد تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات «فيديو»

أعلن خالد عزيز، المدير التنفيذى لشركة «تذكرتي»، مساء الأربعاء، أن تذاكر جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نفدت بالكامل. وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «استاد أفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية «ON sport»، أن تذاكر مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من البطولة أمام زيمبابوي، وأمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ثم ضد أوغندا في الجولة الثالثة.
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صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح.. وسنرى من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
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نفاد تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات «فيديو»

أعلن خالد عزيز، المدير التنفيذى لشركة «تذكرتي»، مساء الأربعاء، أن تذاكر جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نفدت بالكامل. وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «استاد أفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية «ON sport»، أن تذاكر مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من البطولة أمام زيمبابوي، وأمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ثم ضد أوغندا في الجولة الثالثة.
منتخب- مصر

المنتخب: لا نعد الجماهير بتحقيق لقب أمم إفريقيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من معسكر برج العرب الذي استمر لمدة 10 أيام، وخاص خلاله مباراتين وديتين أمام تنزانيا ثم غينيا، قبل الانتقال لمعسكره الحالي بالقاهرة. وأوضح لهيطة، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، لقناة «TIME SPORTS»، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لم يستقر على تشكيل مباراة زيمبابوي بنسبة 100%، خاصة أن الفريق ما زال أمامه تدريبان قبل المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الصورة أصبحت واضحة أمامه بشكل أكبر.
محمد-صلاح (2)

نجم البرتغال: محمد صلاح قادر على حصد الكرة الذهبية

أبدى نونو جوميز نجم المنتخب البرتغالي السابق، سعادته بتواجده في مصر قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في القارة السمراء، معلقًا: «أعتقد أن البطولة ستكون قوية للغاية»، مؤكدا خلال حواره لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أنه يعرف بالطبع عدد من اللاعبين المصريين أمثال محمد صلاح، وأحمد حسن كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه. وأضاف: «محمد صلاح مرشح دائمًا أن يكون أفضل لاعب في البطولة، وأعرف تريزيجية جيدًا فهو لاعب مميز، وأيضا أحمد حسن كوكا المتواجد بالدوري البرتغالي».
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