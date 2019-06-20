أبو ريدة: نخطط لاستضافة سوبر أوروبي ومونديال الشباب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص

هاني أبو ريدة

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه خلال الفترة المقبلة يجب أن نفكر فى الانتقال بالكرة المصرية إلى العالمية، موضحًا أن البداية يجب أن تكون باستضافة مباراة «سوبر» لأحد الدوريات الأوروبية الكبرى بدءًا من العام المقبل. وأضاف أبو ريدة، خلال تصريحاته مساء الأربعاء بقناة «TIME SPORTS»، أن بطولة الأمم الإفريقية ستمنح مصر ظهورا مشرفا أمام العالم، من ملاعب وفنادق على أعلى مستوى، فضلًا عن استقبال المنتخبات المميز في المطارات بفضل مجهودات جميع المسؤولين في الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الظهور الجيد للجماهير في المدرجات خلال البطولة سيمنح مصر مزيدا من ردود الأفعال العالمية الطيبة للبطولة، مؤكدًا أن السنوات المقبلة يجب أن تشهد إقامة ملاعب جديدة في المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، حتى تصبح مصر قادرة على تنظيم كأس العالم مستقبلًا. وكشف رئيس اتحاد الكرة المصري، أن هناك