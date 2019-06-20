أحمد موسى: شتيمة الإخوان ليا فخر (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ ص

أحمد موسى

قال الإعلامى أحمد موسى إنه دائما ما يتعرض للسب وبشكل مستمر من قِبل جميع قنوات ومواقع وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «عايز أقولكم إن جميع قنوات الإخوان الإرهابيين بالكامل ومواقعهم وعاملين 6 ولا 7 ملايين صفحة، كلهم شغالين شتيمة فيا، وهذا الأمر بالنسبالى فخر»، مؤكدا: «طب والله العظيم فخر.. حد يقدر يقول كدا غيرى.. ليه بقولكم كدا.. أشيل معنديش مشكلة أبدًا»

وأكد موسى: «الإعلام بالكامل كله خط واحد وتويتات واحدة تقعد تقراها، زملائى بيبتعوهالى هى هى بالضبط، عارفين اللى هو شغل الكتائب، تويتة واحدة مفيش غيرها وكله شغال عليها تلف الدنيا كلها بصفحات مزورة، وعملوا صفحات مخصوصة عشان كدا وأنا ولا فارق معايا». وخلال الحلقة، استعرض أحمد موسى تغريدة لتوكل