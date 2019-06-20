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الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية

تحرير:وكالات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ ص
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
سيطر الجيش الليبي على أحد المعسكرات، فيما يواصل تقدمه باتجاه مركز طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن القوات المسلحة العربية الليبية بسطت سيطرتها على معسكر النقلية، وتتقدم باتجاه مركز طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أنه كبد ميليشيات طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعد معارك استمرت 6 ساعات خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس الدولي. وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة للمليشيات، فضلا عن قوع 15 آخرين في الأسر لدى الجيش الليبي.
وكانت القوى الوطنية الليبية، قد عقدت لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه
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قصف سوريا

مصرع 17 مدنيا و11 مسلحا في غارات جوية شمال غرب سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 مدنيًا، و11 مسلحًا، لقوا مصرعهم في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد. وأشار المرصد السوري إلى مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصور وكالة «فرانس برس» إن غارات النظام السوري دمرت محال تجارية، وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت مصور «فرانس برس» إلى «تطاير أشلاء» على بعد أكثر من 100 متر من موقع الضربة.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، عادل بن أحمد الجبير، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وأضاف الجبير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
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رويترز: الحوثيون قصفوا محطة كهرباء في السعودية

نقلت قناة المسيرة التليفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم مساء الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز، بحسب "رويترز". وقالت الوكالة، إنه لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية. وأشارت "رويترز"، إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، تمكن قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة أبها.
خديجة-خطيبة-خاشقجى

ماذا قالت خطيبة خاشقجي عن التقرير الأممي؟

بعد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، رحّبت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، بالتقرير ووصفته بأنه "تطور محل ترحيب". وكتبت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر" باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في مقتل حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب". وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية، كما شددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".
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الجيش-الليبي

كتيبة مشاة ليبية تنشق عن حكومة الوفاق وتنضم للجيش

أعلنت إحدى الكتائب التابعة لحكومة الوفاق الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، إنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، منذ شهر أبريل الماضي. وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.
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القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
طرابلس

غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في طرابلس

تشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، قصفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، تسمع أصواته في كل أنحاء المدينة، فى تصعيد لافت منذ الصباح الباكر. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني القصف بالأسلحة الثقيلة، منذ ساعات الصباح الأولى، في محاور القتال الرئيسة، وهي: المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي، حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: جيش ليبيا يتحول للهجوم وعصيان بالسودان

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تناولت تطورات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا وتنوعت العناوين بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان ثمن المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، مؤكداً انفتاحه وحرصه على التفاوض فيما عبرت إثيوبيا عن ارتياحها لنتائج محادثات آبي أحمد، مع الفرقاء السودانيين في الخرطوم.
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