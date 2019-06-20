الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية

تحرير:وكالات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ ص

الجيش الليبي - أرشيفية

سيطر الجيش الليبي على أحد المعسكرات، فيما يواصل تقدمه باتجاه مركز طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن القوات المسلحة العربية الليبية بسطت سيطرتها على معسكر النقلية، وتتقدم باتجاه مركز طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أنه كبد ميليشيات طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعد معارك استمرت 6 ساعات خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس الدولي. وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة للمليشيات، فضلا عن قوع 15 آخرين في الأسر لدى الجيش الليبي.

وكانت القوى الوطنية الليبية، قد عقدت لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه