في مثل هذا اليوم.. أغلق الفرنسيون الجامع الأزهر

تحرير:محمد عودة ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم 20 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. وفي عام 1214: تأسيس جامعة أوكسفورد في بريطانيا. وفي عام 1837: الملكة فيكتوريا تتولى حكم بريطانيا. وفي عام 1960: الإعلان عن استقلال مالي والسنغال. وفي عام 2001: انتخب برويز مشرف رئيسا لباكستان.

وفي عام 1877: جراهام بل مخترع الهاتف ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون في كندا. وفي عام 1930: وزير خارجية العراق نوري السعيد يوقع مع المندوب السياسي البريطاني معاهدة تحالف مدتها 25 سنة. وفي عام 1944: الحرب العالمية الثانية، انتهاء معركة بحر الفلبين بنصر ساحق للبحرية الأمريكية. وفي عام