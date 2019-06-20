رياضة

الأرجنتين تنتزع نقطة من باراجواي في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ ص
ميسي في مباراة الأرجنتين وباراجواي
ميسي في مباراة الأرجنتين وباراجواي
اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل أمام نظيره ‏باراجواي بنتيجة 1-1، خلال اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، فجر الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة حاليا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم منتخب راقصي التانجو أداءً باهتًا في الشوط الأول، ولم يتمكن ميسي ورفاقه من تهديد مرمى منتخب باراجواي سوى بتسديدة وحيدة، مقابل 5 تسديدات للأخير، أثمرت إحداها عن هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ريتشارد سانشيز، وانتهى الشوط بتأخر الأرجنتين بنتيجة 1-0.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع مدرب الأرجنتين، بسيرجيو أجويرو، بدلًا من بيريرا، لتعديل النتيجة، وتمكن مهاجم مانشستر سيتي من إنعاش هجوم فريقه وقاده للحصول على ركلة جزاء من لمسة يد على مدافع باراجواي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سددها النجم ليونيل ميسي بنجاح في الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 1-1. وحصل منتخب باراجواي
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هانى-ابو-ريدة (3)

أبو ريدة: نخطط لاستضافة سوبر أوروبي ومونديال الشباب

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه خلال الفترة المقبلة يجب أن نفكر فى الانتقال بالكرة المصرية إلى العالمية، موضحًا أن البداية يجب أن تكون باستضافة مباراة «سوبر» لأحد الدوريات الأوروبية الكبرى بدءًا من العام المقبل. وأضاف أبو ريدة، خلال تصريحاته مساء الأربعاء بقناة «TIME SPORTS»، أن بطولة الأمم الإفريقية ستمنح مصر ظهورا مشرفا أمام العالم، من ملاعب وفنادق على أعلى مستوى، فضلًا عن استقبال المنتخبات المميز في المطارات بفضل مجهودات جميع المسؤولين في الدولة المصرية.
قطر وكولومبيا

كولومبيا تغتال أحلام قطر بهدف قاتل في كوبا أمريكا

انتهت مواجهة منتخبي قطر وكولومبيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الخميس، على ملعب المورومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل، بفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 1 - 0. بدأ اللقاء بشكل قوي بين الفريقين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة نصف الملعب، وسجل ييري مينا، هدفًا للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 12 تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يحكم المنتخب الأصفر قبضته على المباراة.
صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح.. وسنرى من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
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ميسى

الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
قطر‎ (2)

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
ميسى

سقوط ميسي ورفاقه يهيمن على الصحف الأرجنتينية

لم يمر سقوط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم الأحد في كوبا أمريكا أمام كولومبيا بهدفين دون في مستهل مشواره بالبطولة من توقيع كل من روجير مارتينيز ودوفان زاباتا، مرور الكرام، على الصحف الأرجنتينية التي أعربت عن خيبة أملها من تلك البداية الضعيفة، وعنونت صحيفة "La Nacion": "ظهور أول مخيب للآمال، بينما قست صحيفة "El Dia de La Plata" بعدما عنونت: "كما هو الحال دائمًا، عندما تشعر بالإثارة، يحبطك المنتخب الوطني، أما صحيفة "أوليه" فعنونت: "ضربة قوية وبداية سيئة".
ميسي

ملعب العقدة.. ميسي آخر ضحايا أرينا فونتي نوفا

سقط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد، في مستهل مشوار المنتخبين بكوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، لينضم بالتالي نجم برشلونة ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده إلى قائمة ضحايا المنتخبات الكبرى التي سقطت على ملعب أرينا فونتي نوفا، ذلك الملعب الذي اعتاد على معاصرة سقطة المنتخبات الكبرى وبنتائج مذلة، وكانت البداية من كأس العالم للقارات التي استضافتها البرازيل في عام 2013، ففي تلك البطولة خسرت إيطاليا أمام صاحبة الأرض بنتيجة 4-2 في دور المجموعات.
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