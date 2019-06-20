الأرجنتين تنتزع نقطة من باراجواي في كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ ص

ميسي في مباراة الأرجنتين وباراجواي

اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل أمام نظيره ‏باراجواي بنتيجة 1-1، خلال اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، فجر الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة حاليا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم منتخب راقصي التانجو أداءً باهتًا في الشوط الأول، ولم يتمكن ميسي ورفاقه من تهديد مرمى منتخب باراجواي سوى بتسديدة وحيدة، مقابل 5 تسديدات للأخير، أثمرت إحداها عن هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ريتشارد سانشيز، وانتهى الشوط بتأخر الأرجنتين بنتيجة 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع مدرب الأرجنتين، بسيرجيو أجويرو، بدلًا من بيريرا، لتعديل النتيجة، وتمكن مهاجم مانشستر سيتي من إنعاش هجوم فريقه وقاده للحصول على ركلة جزاء من لمسة يد على مدافع باراجواي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سددها النجم ليونيل ميسي بنجاح في الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 1-1. وحصل منتخب باراجواي